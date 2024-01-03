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Esra Erol 3 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 03.01.2024 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Cevdet Ümit’in karısını, eski eşi Seda’nın çocuğunu kaçırdı, kayıplara karıştı! Fatma Cevdet’le tatile çıktık dedi, Cevdet eski eşini suçladı! Saklanan yasak aşıklar nereye kaçtı? Gaziantep’teki bu görüntüler stüdyoya bomba gibi düşecek! Cevdet ve Fatma’nın yalanı ortaya çıkacak! Kayınvalide Meliha çocuğun Seda’ya geri verecek mi? Cevdet ve Fatma canlı yayında olacak! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz olay! 35 yaşındaki Doğan 13 yaşındaki Zilan’ı kaçırdı! Zilan Doğan’ın eski eşi Rabia’nın kurduğu plana mı kurban gitti? Babaanne Yüksel 13 yaşındaki Zilan’ı zorla evlendirmek istedi mi? Şefir Ali Doğan ve Zilan’ın yerini biliyor mu? Zilan’ın videosu birileri tarafından zorla mı çektirildi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Cevdet Ümit'in karısını, eski eşi Seda'nın çocuğunu kaçırdı, kayıplara karıştı! Fatma Cevdet'le tatile çıktık dedi, Cevdet eski eşini suçladı! Saklanan yasak aşıklar nereye kaçtı? Gaziantep'teki bu görüntüler stüdyoya bomba gibi düşecek! Cevdet ve Fatma'nın yalanı ortaya çıkacak! Kayınvalide Meliha çocuğun Seda'ya geri verecek mi? Cevdet ve Fatma canlı yayında olacak! İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! 35 yaşındaki Doğan 13 yaşındaki Zilan'ı kaçırdı! Zilan Doğan'ın eski eşi Rabia'nın kurduğu plana mı kurban gitti? Babaanne Yüksel 13 yaşındaki Zilan'ı zorla evlendirmek istedi mi? Şefir Ali Doğan ve Zilan'ın yerini biliyor mu? Zilan'ın videosu birileri tarafından zorla mı çektirildi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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3 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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