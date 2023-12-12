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Esra Erol 12 Aralık Salı yayın izle

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Giriş: 12.12.2023 16:51
Güncelleme:12.12.2023 23:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ferdi günler sonra ortaya çıktı, önce Gülizar’a aşkını inkar etti sonra sahip çıktı! Ferdi ile ilgili büyük sır ne? Boşanmak için adliyeye giden Kemal ve Gülizar’dan şok karar! İhanete uğrayan Nazlı kocası ve Ayfer’le kozlarını canlı yayında paylaştı! Önce Nazlı’dan özür dileyip sonra Ayfer’i seviyorum diyen Serdal kafaları karıştırdı! Serdal Ayfer ile ilgili hangi gerçekleri anlatmak için stüdyoya gelecek? Karısı Nazlı’dan son kez ne isteyecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Aralık 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Ferdi günler sonra ortaya çıktı, önce Gülizar'a aşkını inkar etti sonra sahip çıktı! Ferdi ile ilgili büyük sır ne? Boşanmak için adliyeye giden Kemal ve Gülizar'dan şok karar! İhanete uğrayan Nazlı kocası ve Ayfer'le kozlarını canlı yayında paylaştı! Önce Nazlı'dan özür dileyip sonra Ayfer'i seviyorum diyen Serdal kafaları karıştırdı! Serdal Ayfer ile ilgili hangi gerçekleri anlatmak için stüdyoya gelecek? Karısı Nazlı'dan son kez ne isteyecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 12 ARALIK YAYIN İZLE

12 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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