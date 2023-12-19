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Esra Erol 19 Aralık Salı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Aralık 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 50 yaşında ilk defa aşkla tanıştı, İmdat'ın aşkını gerçek sandı hem aldatıldı hem dolandırıldı! Kaçak sevgili İmdat gerçekten Meksika'ya mı gitti? Meksika'da olduğunu kanıtlayabilecek mi? Bir tarafta hamileyken sokağa atılan Şirin, bir tarafta kocası Cenap! Cenap cezaevine girmemek için mi nikah kıydı? Şirin dün akşam neler yaşadı? Kocası 19 yaşında sokakta kalan Şirin'e sahip çıkacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...
ESRA EROL 19 ARALIK YAYIN İZLE
19 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.