Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur yeni damat adayı Onur Alp nereli, kaç yaşında? İşte instagram hesabı

KISMETSE OLUR ONUR ALP KİMDİR?

Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Onur Alp Çam, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 25 yaşındaki yakışıklı yarışmacı, Best Photomodel of Turkey ve The Look of The Year yarışmalarında birincilik kazanmıştır.