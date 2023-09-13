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Cep telefonu satışlarında Samsung’dan öğrenci ve öğretmenleri sevindiren indirim

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Cep telefonu satışlarında Samsung’dan öğrenci ve öğretmenleri sevindiren indirim

Üniversite öğrencilerine özel olarak düzenlenen cep telefonu satışlarında vergi muafiyeti kapsamında Türkiye’de ürettiği modellerle yer aldığı konuşulan Samsung’dan sevindirici bir haber daha geldi. Samsung, vergi muafiyetinden bağımsız olarak tüm modellerinde Eylül ayı boyunca öğrencilere ve öğretmenlere akıllı telefonlarda %18, tabletlerde %20 indirim uygulayacak.

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