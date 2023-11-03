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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Haftalardır devam eden tiyatronun finali...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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Trabzonspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Haftalardır devam eden tiyatronun finali...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Umarız, haftalardır devam eden ‘tiyatronun’ finali yarın akşam sahneye konulmaz!" ifadeleri yer aldı.

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