Galatasaray yönetimi ahaber.com.tr’ye açıkladı! Mauro Icardi gözaltına alındı mı?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı iddia edildi.

"GÖZALTI DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya yaptığı açıklamada "Gözaltı durumu söz konusu değil uzaklaştırma kararı alındı bilgisi geldi. Konuya ilişkin basın açıklaması yapacağız." ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: EVİNDE DİNLENİYOR

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. " ifadelerini kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı (X)

İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında yaşanan gerilim magazin gündeminden düşmüyor. Sevgilisi rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Mauro Icardi (İHA)

ICARDI ARJANTİN'E GİTTİ

Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Arjantin'de Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador'daki evine gittiği iddia edildi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara

İSPANYOL BASINI: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bunun üzerine Nara'nın 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet ettiği ifade edildi. İspanyol basınından Diario AS'ın haberine Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Icardi hakkında başlattığı hukuki süreç başlatıldı.

Yapılan haberde "Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla, cinsiyete dayalı şiddet iddiasıyla Mauro Icardi hakkında başlattığı hukuki süreci duyurdu." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Diğer yandan sosyal medyada Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı da iddia edildi.

ICARDİ SEZONU KAPATTI

Diğer yandan Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Nara da Icardi'ye sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyadan ifşa etmişti.

''Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin.''

Wanda Nara

"SEN BENİM HEM ZAYIFLIĞIM HEM DE GÜCÜMSÜN"

Icardi'nin Nara'ya attığı mesajda ise şu ifadeler yer almıştı:

"Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."