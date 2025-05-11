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CANLI | Terörsüz Türkiye için gözler PKK'nın fesih açıklamasında! Geri sayım başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.05.2025 07:56 Güncelleme: 11.05.2025 08:02
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Terörsüz Türkiye için geri sayım

Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla fesih kongresinin tamamladığını açıkladı. Türkiye için tarihi bir eşik olarak görülen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında artık gözler, açıklanacak resmi karara çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Açıklamanın bugün saat 12.00 yada 13.00 sıralarında açıklamanın yapılmasını bekliyoruz." dedi.

27 Şubat'ta terör örgütü PKK'nın teröristbaşı olan Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi yönündeki çağrısı, Türkiye'de uzun süredir devam eden terörle mücadelede yeni bir sayfanın aralandığını gösterdi. Bu açıklamanın ardından, 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK'nın fesih kongresini gerçekleştirdiği açıklandı.

Artık gözler PKK'nın "Silah bırakıldı, fesih tamamlandı" açıklamasında...

CANLI ANLATIM
07:45 11 Mayıs 2025

"HER AN MÜJDE ALABİLİRSİNİZ"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Yani 86 milyon, kalp kalbe verecek; muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." dedi.

 

HER AN MÜJDE ALABİLİRSİNİZ
07:15 11 Mayıs 2025

DEM PARTİ’DEN ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE

DEM Parti MYK 8 maddede sıraladığı “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlıklı açıklamasında, “Çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

 

07:00 11 Mayıs 2025

PKK: 5-7 MAYIS’TA KONGREYİ TOPLADIK

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra terör örgütü PKK’dan “Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklaması geldi.

 

PKK: 5-7 MAYIS’TA KONGREYİ TOPLADIK
06:45 11 Mayıs 2025

"HERKES BARIŞA ODAKLANSIN"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.

Detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair ellerinde bilgi olmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Şimdi sıra demokratikleşme alanında adımların atılması, bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır."

HERKES BARIŞA ODAKLANSIN
06:30 11 Mayıs 2025

DEM PARTİ: BARIŞ YENİDEN FİLİZLENECEK

DEM Parti ise konuya ilişkin "PKK'nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır" açıklamasını yaptı.

06:00 11 Mayıs 2025

KONGRE DUYURUSU AN MESELESİ

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "PKK'nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
KONGRE DUYURUSU AN MESELESİ

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