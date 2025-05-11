CANLI | Terörsüz Türkiye için gözler PKK'nın fesih açıklamasında! Geri sayım başladı

06:45 11 Mayıs 2025

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.

Detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair ellerinde bilgi olmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Şimdi sıra demokratikleşme alanında adımların atılması, bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır."