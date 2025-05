3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

3-2-8 Egzersiz Yöntemi Nedir?



Göbek bölgesindeki inatçı yağları eritmek hem estetik hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Pilates uzmanı Nonna Glaser, Eat This Not That sayfasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

"3-2-8 yalnızca bir beslenme planı değil, aynı zamanda haftalık antrenman rutininizi yapılandırmanın akıllı bir yolu"