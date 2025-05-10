Viral Galeri Viral Liste 3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

En zor zayıflayan bölgelerden biri göbek oluyor! Göbek yağlarından kurtulmanın birçok yöntemi bulunuyor. Kimi yöntemler başarısız olurken, kimisi ise can sıkıcı olabiliyor. Zayıflama süreci sabır ve disiplin gerektirse de çoğu kişi yapılan yöntemlerden sıkılıp pes edebiliyor. 3-2-8 egzersiz metodu ise vücudu şaşırtarak metabolizmayı ateşliyor ve yağ yakımını hızlandırıyor! Peki 3-2-8 yöntemi nedir, nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 19:03
3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

Pilates uzmanı Nonna Glaser'in 3-2-8 egzersiz programı, göbek bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak isteyenlerin radarına girdi. Beverly Hills merkezli pilates uzmanı Nonna Glaser ile 3-2-8 yönetimin kurucusu Natalie Rose Edwards tarafından geliştirilen bu sistem, kısa sürede etkili sonuçlar almak isteyenlerin mucizesi oluyor. Peki 3-2-8 egzersiz yöntemi nedir? İşte programın aşamaları...

3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

3-2-8 Egzersiz Yöntemi Nedir?


Göbek bölgesindeki inatçı yağları eritmek hem estetik hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Pilates uzmanı Nonna Glaser, Eat This Not That sayfasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

"3-2-8 yalnızca bir beslenme planı değil, aynı zamanda haftalık antrenman rutininizi yapılandırmanın akıllı bir yolu"

3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

3-2-8 Programın Aşamaları


💠 3 Gün Barre ya da Pilates

Haftada üç gün yapılan bu egzersizler, merkez kas gruplarını farklı açılardan çalıştırarak esneklik ve dengeyi artırıyor. Pilates ve barre çalışmaları vücudun temel stabilitesini güçlendirirken, daha zarif ve güçlü bir görünüm kazanılmasını sağlıyor.

3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

💠 2 Gün Kuvvet Antrenmanı

Direnç bantları, ağırlıklar veya vücut ağırlığıyla yapılan kuvvet çalışmaları, kas kütlesini artırırken metabolizma hızını yükseltiyor. Böylelikle daha fazla kalori yakımı sağlanıyor.

3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?

💠 8.000 Adım Günlük Hedef

Her gün atılması gereken 8.000 adım, sabah ve akşam olmak üzere ikiye bölünüyor. Bu adım hedefi, gün boyunca aktif kalmayı sağlayarak kardiyo sistemini dinamik tutuyor.

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