Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir'e konuk oluyor. Futbol severler maç saatini ve detaylarını araştırıyor. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?