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Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir'e konuk oluyor. Futbol severler maç saatini ve detaylarını araştırıyor. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.05.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:04
Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdürmek için bu akşam Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybettiği derbiden sonra galibiyet arayışında. Başakşehir'i mağlup ederek, lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı azaltmayı hedefliyor. Başakşehir ise evinde üst üste kazandığı maçlarla formunu sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği kadro merak ediliyor. İşte maç saati ve muhtemel 11'ler…

Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Süper Lig'in 35. Haftasında Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma (bugün) Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'de 3 Eksik

Fenerbahçe'de üç önemli oyuncu, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş RAMS Başakşehir maçında ter dökemeyecek. Sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü da takımını yalnız bırakacak. Sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda kadroda yer alacak.

Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Başakşehir'de 1 Eksik

Ev sahibi ekipte ise tek eksik Ousseynou Ba! RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Fred, İsmail Yüksek, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko