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Canice katledilmişti! Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce Aksu'nun eski iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Kamera kaydında, Rüstem E'nin otel kapısında beklediği, yanındaki kişinin ise içeri girerek kısa bir süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 10.05.2025 20:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:29
Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler olaydan keşif yamış

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, eski eşi Rüstem E. ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler olaydan keşif yamış

Kaçan Rüstem E. ve aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler olaydan keşif yamış

Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendi aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada Rüstem E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü belirtmişti. Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem E. ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını Rüstem E'nin tabancayla vurduğunu ifade etmişti.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler olaydan keşif yamış

Polis, Bahar Aksu ile Rüstem E'nin 2019'da evlendiklerini, 2022'de boşandıklarını, müşterek çocukları olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 ayrı müracaat kaydı olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını belirlemişti.

Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler olaydan keşif yamış

Rüstem E'nin yakalanması trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem E, arkadaşı Samet S. ve araçta bulunan Semih Y. ile Aziz B. tutuklanmıştı.

Yapılan incelemede, Rüstem E, Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta 17 LT 343 plakalı araçla Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri, aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edilmişti.

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