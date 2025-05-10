Canice katledilmişti! Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış

Rüstem E'nin yakalanması trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem E, arkadaşı Samet S. ve araçta bulunan Semih Y. ile Aziz B. tutuklanmıştı.

Yapılan incelemede, Rüstem E, Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta 17 LT 343 plakalı araçla Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri, aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edilmişti.