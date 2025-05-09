DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğum yardımı programı, 2025 itibarıyla yeni düzenlemelerle birlikte hayata geçirildi. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için annelere verilecek olan çocuk yardımı, aile bütçelerine katkı sağlayacak. Peki ilk ödemeler ne zaman başlayacak? Doğum yardımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.05.2025 19:58