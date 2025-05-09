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DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğum yardımı programı, 2025 itibarıyla yeni düzenlemelerle birlikte hayata geçirildi. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için annelere verilecek olan çocuk yardımı, aile bütçelerine katkı sağlayacak. Peki ilk ödemeler ne zaman başlayacak? Doğum yardımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.05.2025 19:58
DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'i "Aile Yılı" ilan ederek doğum yapan ailelere özel yeni bir destek paketini hayata geçirdi. İlk çocuk için 5 bin TL'lik tek seferlik yardım ile başlayan bu destek, ikinci ve üçüncü çocuklar için aylık ödeme sistemini de kapsıyor. Peki doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanabilir, ödemeler ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

2025 Doğum Yardımı Ne Kadar Oldu?

Doğum Yardımı desteği kapsamında ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL destek sağlanacak. Bu ödemeler, çocuğun doğduğu ay itibarıyla başlayıp 5 yaşına kadar devam edecek.

DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, ilk doğum yardımı ödemeleri Mayıs 2025 itibarıyla başladı. Annenin adına yapılan ödemeler, kimlik ibrazı ile PTT şubelerinden çekilebilecek.

Bakan Göktaş, doğum yardımı kapsamında yapılan başvuru sayısının 169 bin 921'e ulaştığını duyurdu. Yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

"İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Doğum Yardımı Başvuru Şartları Neler?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hayata gelen canlı doğumlar için geçerli olan doğum yardımı desteğinden yararlanabilmek adına bazı şartların birlikte sağlanması gerekiyor. Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması ve ailenin Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmesi başvuru şartları arasında yer alıyor.

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