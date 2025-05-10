SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer kendi evinde puan kaybı yaşamak istemezken, sarı-kırmızılı ekip mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…