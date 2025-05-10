10 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer kendi evinde puan kaybı yaşamak istemezken, sarı-kırmızılı ekip mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:57
SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zirvenin sahibi Galatasaray, Avrupa hedefindeki Trabzonspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta kritik bir sınav verecek. İşte maça dair detaylar…

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Trabzonspor - Galatasaray müsabakası, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başlayacak. Bu kıyasıya mücadele, Trabzon'un Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek.

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.