Beşiktaş'ta dehşet! Şikayet ettiği spor salonu sahibi tarafından bıçaklandı | "Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz"

"ABLAMIN ÖNÜNÜ 5-6 KİŞİYLE BİRLİKTE KESEREK SALDIRDI"

Sokak ortasında bıçaklanan Sibel M.'nin kardeşi Berivan M. yaşanan dehşet anlarını anlattı. Olayların bir süre önce mahallede açılan bir boks salonuyla başladığını ifade eden Berivan M., "Ablam bu salona bir süre gitti ancak erkek yoğunluğundan rahatsız olup bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra salonun kapanış saatinden sonra, akşam 21.00 civarında iş yerinin önünde alkol alıp yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık vermeye başladılar. Bu nedenle evimizin camlarını filmlettik ve defalarca uyarıda bulunduk. Ablamı bıçaklayan kişi, ablamın önünü 5-6 kişiyle birlikte keserek saldırdı. O sırada ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı da koşarak gelerek ablama saldırdı. Bu saldırıda ablamın parmakları kırıldı. Konuyu yargıya taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ancak dava daha sonra düştü" şeklinde konuştu.