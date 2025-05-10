Beşiktaş'ta dehşet! Şikayet ettiği spor salonu sahibi tarafından bıçaklandı | "Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz"
Kan donduran olay Beşiktaş'ta yaşandı. Daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi 27 yaşındaki Furkan Küçükaslan tarafından bıçaklanan Sibel M. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklanırken, ağır yaralı Sibel M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2025 22:59