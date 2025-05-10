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SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı sona erdi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarı fırtınalı geçti. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, goller kimden geldi? İşte maç skoru...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:11
SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirvenin sahibi Galatasaray, Avrupa hedefindeki Trabzonspor'a konuk oldu. Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta kritik bir sınav verdi. İşte maça dair detaylar…

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru

Trabzonspor - Galatasaray Maçı Kaç Kaç Bitti?

Trabzonspor - Galatasaray müsabakası, 0-2 maç skoru ile sonuçlandı. Bu kıyasıya mücadelede Galatasaray, rakibi Trabzon'u evinde mağlup etti.

SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru

Goller Kimden Geldi?

Büyük heyecana sahne olan mücadelede Galatasaray 0-2 maç skoru ile şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Goller ise Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'dan geldi.