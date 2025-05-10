10 Mayıs 2025, Cumartesi
SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı sona erdi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarı fırtınalı geçti. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, goller kimden geldi? İşte maç skoru...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:11