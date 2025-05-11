PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir

27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmasının ardından Terörsüz Türkiye süreciyle kritik eşik geçildi. PKK'nın 5-7 Mayıs'ta fesih kongresi gerçekleştirdiğinin duyurulmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Anneler Günü programında önemli açıklamalarda bulunarak 'Her an müjdeli haber gelebilir' dedi. Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak Terörsüz Türkiye sürecinde gözler açıklanacak karara çevrildi. PKK-KCK yönetimi ne zaman fesih açıklaması yapacak? Terör örgütü silah bırakma kararını ne zaman açıklayacak? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinden terör örgütünün beklenen fesih açıklamasına ilişkin detayları paylaştı.

"AÇIKLAMA BUGÜN GELEBİLİR"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: İmralı'nın silah bırakma çağrısının ardından gözler örgüte çevrildi. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. Muhtemelen yarın (11 Mayıs 2025 Pazar) öğle saatlerine o açıklama doğru gelebilir. Kongrede alınan karar ve silahları bırakma sürecine ilişkin bugün saat 12.00 yada 13.00 açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Biz süreci Erbil'den takip ediyoruz çünkü burası süreçte en önemli ayaklarından biridir.