11 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Özel Haber Haberleri PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye'de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir

PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye'de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.05.2025 00:16 Güncelleme: 11.05.2025 00:28
ABONE OL
PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirdiğini duyurması üzerine gözler kritik açıklamaya çevrildi. Terörsüz Türkiye eşiğinde yeni bir dönemine ilerlenirken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak'ın Erbil kentinden sıcak gelişmeleri aktararak merakla beklenen açıklama kararıyla ilgili detayları aktardı. Yılmaz, PKK'nın beklenen açıklamasının bugün yapılabileceğini ifade ederken 'Muhtemelen bugün öğle saatlerine o açıklama doğru gelebilir. Kongrede alınan karar ve silahları bırakma sürecine ilişkin bugün açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.' dedi.

27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmasının ardından Terörsüz Türkiye süreciyle kritik eşik geçildi. PKK'nın 5-7 Mayıs'ta fesih kongresi gerçekleştirdiğinin duyurulmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Anneler Günü programında önemli açıklamalarda bulunarak 'Her an müjdeli haber gelebilir' dedi. Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak Terörsüz Türkiye sürecinde gözler açıklanacak karara çevrildi. PKK-KCK yönetimi ne zaman fesih açıklaması yapacak? Terör örgütü silah bırakma kararını ne zaman açıklayacak? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinden terör örgütünün beklenen fesih açıklamasına ilişkin detayları paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

"AÇIKLAMA BUGÜN GELEBİLİR"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: İmralı'nın silah bırakma çağrısının ardından gözler örgüte çevrildi. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. Muhtemelen yarın (11 Mayıs 2025 Pazar) öğle saatlerine o açıklama doğru gelebilir. Kongrede alınan karar ve silahları bırakma sürecine ilişkin bugün saat 12.00 yada 13.00 açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Biz süreci Erbil'den takip ediyoruz çünkü burası süreçte en önemli ayaklarından biridir.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"IRAK'TA PKK İSTENMİYOR"

KDP'nin Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani zaman zaman Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmelerinin ardından süreç daha da hızlanması noktasından önemli aktör olduklarını söyleyebiliriz. Irak'ta Barzani'nin hakim olduğu bölgede PKK istenmiyor ve PKK'nın tehdit olduğunu dile getiriyor. Türkiye ile uzun süredir PKK konusunda bir arada olduklarını söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye sürecinde Erbil'in oldukça önemli ve kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"VATANDAŞLAR BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİYE DUA EDİYOR"

Biz insanların silahların patladığı süreçte korktuğunu gördük. Doğu ve Güneydoğu'da gitmediğimiz yer kalmadı. Vatandaşlar 'Artık yeter' diyor. Herkes huzur ve güven içerisinde hep birlikte yaşayalım diyor. PKK'nın saldırısı sonucu binlerce insan hayatını kaybetti. Çok acılar yaşandı ve vatandaşlar artık eskiye dönmek istemiyor. Vatandaşlar rahat bir nefes aldı ve çok mutlu. Herkes bu süreci destekliyor ve vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dua ediyorlar.

Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı?Dünyada hangi örgüt nasıl silah bıraktı? DÜNYADA HANGİ ÖRGÜT NASIL SİLAH BIRAKTI?
Her an müjdeleri alabilirsinizHer an müjdeleri alabilirsiniz HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ
Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır’da nasıl karşılandı?Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır’da nasıl karşılandı? TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DİYARBAKIR'DA NASIL KARŞILANDI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye’de sona yaklaşılıyor: Açıklama bugün yapılabilir
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör