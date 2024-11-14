Galatasaray’da Osimhen’in bonservis için plan hazır! 25 milyon euro peşin

Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, yıldız golcü için çıkan Fenerbahçe iddiaları sonrası elini çabuk tutmak istiyor.

SPONSORLARLA GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor.

Victor Osimhen (AA)

66 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

Bir yandan da Napoli ile temasını koparmayan Galatasaray, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda futbolcu için 66 milyon euro bonservis ödemek zorunda. Galatasaray'ın bu transfer için ödeme planını belirlediği iddia edildi.

25 MİLYON PEŞİN VERİLECEK! 3 YIL TAKSİT

Osimhen'i daha uzun yıllar takımda tutmak isteyen Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'ye 25 milyon euro ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymayı hedefliyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Fenerbahçe'nin ise Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleri sonrası yakın ilişkiler kurduğu Napoli'ye teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdiği öne sürüldü.

OSIMHEN GALATASARAY'DA MUTLU

Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmesi ve taraftarla arasında oluşan bağ ise sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olarak görülüyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.