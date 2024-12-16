Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası flaş yorum: Mourinho’yu da Fener’i de kurtardı

Fenerbahçe - Başakşehir maçı (AA)

EMRE BOL - YA F.BAHÇELİSİNDİR!

11'e 11 iken belki de sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Doğru oyuncularla, doğru işler yapan bir Fenerbahçe! Olması gerektiği gibi önde oynayan, rakibine kolay pozisyon vermeyen bu takımı hepimiz çok sevdik. Ne zaman rakip Başakşehir eksik kaldı, işte o zaman problemler başladı. Eksik demişken... Dzeko'nun yerinde kim olsa Ba'ya kırmızı kart göstertmek için uğraşırdı. Dzeko hakeme bırakıp doğruyu yaptı. Sakatlığını "artistik" hale getirenlere duyurulur! Kaş açılır, kafa yarılır. Bunlar futbolun içerisinde var. Abartana inanın uyuz oluyorum. Adil olan hakem zaten yapanın cezasını verecektir.

En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar. Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye... Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!