Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası flaş yorum: Mourinho'yu da Fener'i de kurtardı
Süper Lig'in 16. haftasında evinde Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En Nesyri'nin (2) attığı gollerle 3 puanı cebine koyarak lider Galatasaray'la olan puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eski hakem Mustafaa Çulcu, En-Nesyri'nin gollerinin Fenerbahçe'yi de Mourinho'yu da kurtardığını söyledi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, rakip yarı sahada baskı kurmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, aradığı golü 42. dakikada Edin Dzeko ile bulurken, RAMS Başakşehir 45+1. dakikada Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıya etkili başlayan RAMS Başakşehir, 59. dakikada Piatek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 74. dakikada bir diğer golcüsü Youssef En-Nesyri ile bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90. dakikada Faslı oyuncuyla bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti.
İşte Fenerbahçe - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarının yorumları
MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI ATLADI
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a Avrupa'da Bilbao ya kaybedince bu maç çok fazla önem kazandı. Son maçta Başkan ve yönetimin istifası istendi. Beraberlik dahi Mourinho'yu bozacak bir maç. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir'in gol beklentisi sıfır. Fenerbahçe de ise Kostic'in ortaları Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var o kadar.
İkinci yarı Mourinho dan oyuncu değişiklikleri geldi ama beraberlik golü on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek den geldi. En-Nesyri nin golleri Fenerbahçe yi de Mourinho yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı... MHK'nın kadro mühendisliği projesi kapsamında Ozan Ergün sezon başı Üst Klasman hakem havuzuna girdi. 2 sezon önce çıktığı TFF 1. Lig'de 24, bu sezon başından itibaren de Süper Lig'de 5 maç yöneterek düne geldi. 32 yaşındaki genç hakem temaslı oyuna izin verince ilk yarının sonuna doğru oyun kızıştı, kartlar çıktı.
İlk dakikalarda Başakşehir in attığı golde ilk pas anında Davidson ofsayt olduğu için gol iptali doğru. Dzeko- Ba didişmesinde proaktif hakemlik yapabilirdi. Tecrübesizlik. Önce sarı verdi, sonra doğru VAR müdahalesi geldi. Dzeko'ya kafa atan Ba'ya çıkan kırmızı kart doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Szymanski'ye Opuku'nun kontrolsüz girişi penaltı olmalıydı. Kalecinin gelişi pozisyonun içinde olması Opoku'nun eylemini boğuntuya getirmez.
İlk yarıda zaman geçirdiği için sözlü ikazda bulunduğu kaleci Deniz'e 66'da gösterdiği sarı kart yerindeydi. 70'te Fenerbahçe penaltı bekledi. Tadic ile Lima pozisyonunda rakibine kol teması var, eylem yok. Devam kararı doğru. Başakşehir Piatek- Kostic-Çağlar temasında penaltı bekledi. Öyle penaltı olmaz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. İlk büyük takım maçında beğendim.
GÜRCAN BİLGİÇ - BİRLİK OLUNCA...
Çok acayip bir maç oldu. Fenerbahçe'nin kalesine tek şut çektirmediği, sonlarında rakibin kırmızıdan 10 kişi kaldığı 45 dakika. Tek kale maçın tek hükümdarıydı Sarı-lacivertliler... Dzeko'nun muhteşem golünün yanı sıra; kaçanlar, direği sıyıranlar, üst üste kornerler vardı... Tadic ve Maximin kulübede... Oğuz ile İrfan Can Kahveci var kanatlarda. Taraftar takımın arkasında... Hiçbir tribünde fire yok. Tam anlamıyla "omuz omuza" durumu. Sonra Livakovic tuttu arka adalesini. Takıma "aman ha" duygusu düştü. Piatek'in hefis ara pasını Becao ve kaleci Ertuğrul'un arasından geçirmesiyle iklim değişti. Gol öncesinde bu kez Oğuz aydın tuttu arka adaleyi, İrfan Can da kenara geldi. Gol sonrasında En Nesryi Mert Müldür hamlesi de geldi. Taşların yeri değişti. Galibiyet kapısını da bu hamleler açtı aslında. En Nesryi takımının en ihtiyacı olduğu anda "kafayı" çalıştırdı aslında. Ve yine acayip bir durum. Becao ıska geçiyor, sağ dizi dönüyor, Piatek bom boş pozisyonda topu avuta atıyor.
Beraberlik şansı kaçtı, değişiklik hakkını tamamlayan Fenerbahçe de 10 kişi kaldı. Tadic sağ bek oldu. Kulübede yedek stoper yoktu. Djiku cezalı, Samet kadroya yazılmamış. Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı. Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Djeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi.
EMRE BOL - YA F.BAHÇELİSİNDİR!
11'e 11 iken belki de sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Doğru oyuncularla, doğru işler yapan bir Fenerbahçe! Olması gerektiği gibi önde oynayan, rakibine kolay pozisyon vermeyen bu takımı hepimiz çok sevdik. Ne zaman rakip Başakşehir eksik kaldı, işte o zaman problemler başladı. Eksik demişken... Dzeko'nun yerinde kim olsa Ba'ya kırmızı kart göstertmek için uğraşırdı. Dzeko hakeme bırakıp doğruyu yaptı. Sakatlığını "artistik" hale getirenlere duyurulur! Kaş açılır, kafa yarılır. Bunlar futbolun içerisinde var. Abartana inanın uyuz oluyorum. Adil olan hakem zaten yapanın cezasını verecektir.
En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar. Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye... Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!
AHMET ÇAKAR - ÖNEMLİ POTANSİYEL
Fenerbahçe kazandı ama asla tat vermedi. Dün gece vermediler, daha önceki gecelerde de pek vermiyorlardı zaten. Üstelik 10 kişilik rakibe karşı skor üstünlüğü dışında fazla bir üstünlüğü de yoktu. İlk yarı top Fenerbahçe'de skor Fenerbahçe'de ama pozisyon bulamadılar. Üstelik bu dakikalarda da Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk devre için söyleyeceğimiz tek olumlu şey Dzeko'nun attığı gol. Kolay değil, gerilmeden, kalçadan plaseyle golü yapabiliyor. Tamamen golcü kalitesi.
İkinci yarı farklı olur dedik, olmadı. Başakşehir belki de tarihinin en kötü maçlarından birini oynadı ve Fenerbahçe kalesine attığı ilk şut gol oldu. Aslında şut değil. Yedek kaleci Ertuğrul'un hatası, Becao'nun hatası ve Piatek'in akıl dolu vuruşuyla Başakşehir beraberliği yakaladı. Mourinho için dün geceki maç köprüden önceki son çıkıştı ama En-Nesyri birçok şeyi değiştirdi. Tadic'in ortasına vurduğu mükemmel kafayla Fenerbahçe yeniden öne geçti ve yine uzatma dakikalarında kornerden gelen topa vurduğu kafayla da işi bitirdi.
Sonuçta Fenerbahçe'nin bu futbolu ve coşkusu asla büyük hedefler için yeterli değil. Mourinho'nun katkısı sıfır. Adeta saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde top oynuyorlar.
Maçın hakemi Ozan Ergün'ü çok beğendim. Müthiş bir kalitesi var. Deneyimi az olsa da ileriki yıllar için çok önemli bir potansiyel.
ÖMER ÜRÜNDÜL - EN-NESYRİ YEDEK BEKLETİLMEMELİ
Başakşehir'in atletik bir geri dörtlüsü var. Maça son derece hırslı ve atak başlayan F.Bahçe, yoğun baskı kurmasına rağmen rakibinin direnciyle üretkenlik sıkıntısı çekti. Takım savunmasında hiç zorlanmadı ama pozisyona girmekte sorunlar vardı. Nihayet devre sonunda Dzeko, takımını öne geçiren golü attı. Sonra da Ba'nın profesyonelliğe yakışmayan hareketiyle rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj elde etti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan ve baskı kuran bir F.Bahçe vardı. Ama yine pozisyon bulmakta zorlanıyorlardı. Sonra kaleci Ertuğrul'un büyük hatasıyla Başakşehir, beraberliği buldu. Ardından kaos başladı. Ama En-Nesyri önce attığı çok güzel bir kafa golüyle takıma hayat verdi, sonra 10'a 10 oynanan son bölümde işi bitirip takımını rahatlattı. Gelelim genel gözlemlerime: Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi. F.Bahçe, Livakovic boşta olmak üzere 3 sakat verdi. Üstelik de kısa süreli olmayacağa benziyor. Önemli bir sıkıntı da F.Bahçe'nin işi idare edecek yeterlilikte bir yedek kalecisinin olmayışı dün iyice belgelendi. Mourinho'nun bitime 15 dakika kala rakip 10 kişiyken 5 hakkını tamamlaması da mantıkla bağdaşmıyor.