Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Ocaklara ateş düşen günler geride kaldı

Fotoğraf- AA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

"Terörsüz Türkiye" hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim için büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı.

HER ALANDA YENİ PENCERELER AÇILACAK

Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.