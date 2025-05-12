Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Ocaklara ateş düşen günler geride kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin önemli mesajlar vererek 'Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hayallere, hayaller teker teker gerçeğe dönüştüren iktidarız. Daha aydınlık bir gelecek ülkemizi bekliyor' dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kriz çözme konusuna giderek daha fazla kabul gördüğünü vurgulayarak 'Türkiye sıkıntılı dönemi çok iyi yönetmeye devam ediyor.' dedi. PKK'nın kendini feshine ilişkin Başkan Erdoğan 'Örgütün kararını önemli buluyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda bugün kritik bir eşiği aştık. Fesih kararının örgütün tüm uzantılarını da kapsadığını değerlendiriyoruz. Kazanan milletimiz ve memleketiz olacak. Terörün devreden çıkmasıyla her alanda yeni pencere açılacak. Sözlerin tutulması için takip yapılacak.Bahçeli başta olmak üzere emeği olanlara teşekkür ederim. İlgili kurumlarımız çalışmaları, aziz milletimizin hayır duası ile bu meseleyi tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Ocaklara ateş düştüğü günlerde geride kaldı. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Yolumuzu kesecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. 23 yıldır hayalleri teker teker gerçeğe dönüştüren iktidarız. Daha aydınlık bir gelecek ülkemizi bekliyor.
Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına sürükleniyor. Türkiye bu kaotik ortamı en iyi yöneten ülkelerden biri. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olursa olsun gemiyi güvenli limanlara ulaştıracağız.
GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ
Türkiye'nin kriz çözme konusuna giderek daha fazla kabul görmektedir. Pakistan Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlanmasından memnunuz. Kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.
Dün Putin ile, biraz önce Zelenskiy ile görüştüm. Barış diplomasisinde aranan ülke konumuna geldik. Değerli dostum Trump'ın çalışmaları diyalog ile çözme politikalarını destekliyorum.
Görüşmelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Yeni fırsat penceresi açıldı.
PKK'NIN FESİH KARARI
Örgütün kararını önemli buluyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda bugün kritik bir eşiği aştık. Fesih kararının örgütün tüm uzantılarını da kapsadığını değerlendiriyoruz. Kazanan milletimiz ve memleketiz olacak. Terörün devreden çıkmasıyla her alanda yeni pencere açılacak. Sözlerin tutulması için takip yapılacak.Bahçeli başta olmak üzere emeği olanlara teşekkür ederim. Ocaklara ateş düştüğü günlerde geride kaldı. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
"Terörsüz Türkiye" hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim için büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı.
HER ALANDA YENİ PENCERELER AÇILACAK
Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.
Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.
KANLI HANÇER SÖKÜP ATILACAK
Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır.
İstihbarat Teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız.
İlgili kurumlarımızın çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, aziz milletimizin de hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz.
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