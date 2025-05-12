Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Milyonlarca emekli, dul yetim maaşı alan ve diğer hak sahipleri, bu yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödenmesi için gün sayıyor. Ramazan Bayramı'nda yapılan ilk ödeme ile emekli maaşları arasında bir iyileştirme yapılmış ve ikramiye miktarı 4 bin liraya çıkarılmıştı. Yılda iki kez yapılan bayram ikramiyesi ödemesinin ikincisi ise Haziran'ın ilk haftasında Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatacak.