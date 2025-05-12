Viral Galeri Viral Liste Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ikinci ödemesi için geri sayım başladı. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak 4 bin liralık ikramiyeden yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs'a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine dair merak edilen tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 14:44
Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Milyonlarca emekli, dul yetim maaşı alan ve diğer hak sahipleri, bu yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödenmesi için gün sayıyor. Ramazan Bayramı'nda yapılan ilk ödeme ile emekli maaşları arasında bir iyileştirme yapılmış ve ikramiye miktarı 4 bin liraya çıkarılmıştı. Yılda iki kez yapılan bayram ikramiyesi ödemesinin ikincisi ise Haziran'ın ilk haftasında Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatacak.

Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

2025 İkramiyesi 8 Bin Lira Olacak

Bu yıl emekli ve hak sahiplerinin yıllık ikramiye miktarı 8 bin liraya ulaşacak. Ramazan Bayramı'nda yapılan ilk ödeme ile emekli maaşları 4 bin lira artırıldı. Haziran ayında yapılacak ikinci ödemeyle de hak sahiplerine 4 bin lira daha verilecek. Bu ödemeyi, emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar, malulen emekli olanlar ile diğer hak sahipleri alacak.

Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Emeklilik Başvurusu Olanlar İçin Son Tarih: 31 Mayıs

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni emekli olacak vatandaşlar için ikramiye hakkı kazanabilmek adına 31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

31 Mayıs itibarıyla SGK'dan maaş almaya başlayanlar, Haziran ayında ödenecek ikramiye için hak kazanmış olacak. 31 Mayıs'a kadar başvuru yapanların maaş hesapları 1 Haziran'dan itibaren başlatılacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki ödeme dönemini kapsayacak.

Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...

Maaş Ödemesi Gecikse De İkramiye Hakkı Kazanılır

31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusunu tamamlayanlar, maaş ödemesi yapılmasa bile 4 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesini almaya hak kazanacak. İkramiye, maaş ödemesinin yapıldığı tarihte bir arada ödeniyor.

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