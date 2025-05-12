Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...
Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ikinci ödemesi için geri sayım başladı. Haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak 4 bin liralık ikramiyeden yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs'a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine dair merak edilen tüm detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 14:44