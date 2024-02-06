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ZTK'da son 16 tur mücadelesi | MKE Ankaragücü - Anagold 24 maçı A Spor canlı izle

MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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ZTK’da son 16 tur mücadelesi | MKE Ankaragücü - Anagold 24 maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda MKE Ankaragücü ile Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan mücadelede iki takım çeyrek finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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