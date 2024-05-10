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Ziraat Türkiye Kupası final nerede oynanacak? Kritik tarih 13 Mayıs...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Ziraat Türkiye Kupası final nerede oynanacak? Kritik tarih 13 Mayıs...

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti. Yapılacak toplantıda Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belirlenecek. İşte detaylar...

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