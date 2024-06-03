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TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı! Aylık ve yıllık bazda enflasyon yüzde kaç arttı? TÜİK Mayıs 2024 enflasyon oranı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı! Aylık ve yıllık bazda enflasyon yüzde kaç arttı? TÜİK Mayıs 2024 enflasyon oranı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2024 dönemine ilişkin enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda artış ise yüzde 75,45 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mayıs ayı enflasyon oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En kötüsü geride kaldı." ifadelerini kullandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2024


Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,99, AYLIK %3,77 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2024

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Mayıs 2024 enflasyon oranı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, "En kötüsü geride kaldı" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı
En kötüsü geride kaldı!

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldıBakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı BAKAN ŞİMŞEK: EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

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