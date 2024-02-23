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Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Avrupa Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.

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