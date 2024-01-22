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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oluyor

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Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oluyor

Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak. Saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesisinde yapılacak çekilişte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Kurada Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray yer alacak.

1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Başakşehir
Trabzonspor
Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü



SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Sivasspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Hatayspor
Samsunspor
Bandırmaspor
Gençlerbirliği
24 Erzincanspor

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