Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün yapıldı. Saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesisinde yapılan çekilişte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte ZTK'daki dev eşleşmeler...

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