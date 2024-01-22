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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 14:46
Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün yapıldı. Saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesisinde yapılan çekilişte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte ZTK'daki dev eşleşmeler...
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