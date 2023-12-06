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Ziraat Türkiye Kupası'na damgasını vuran pozisyon!

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Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası’na damgasını vuran pozisyon!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu imkansızı başardı. İşte o anlar...

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