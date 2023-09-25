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Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de bu hafta içi oynanacak olan erteleme maçlarının hakemleri belli oldu. TFF, duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı.

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