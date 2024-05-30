WhatsApp çöktü mü, sorun mu var? WhatsApp "Bağlanılıyor" sorunu nedir, nasıl düzelir? 30 Mayıs son dakika...

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Her an aktif olarak kullanılan platformda, 30 Mayıs itibarıyla mesaj gönderme ve alma problemleri ortaya çıktı. Bu durum, kullanıcıların "WhatsApp çöktü mü, sorun mu var?" sorularını sormasına yol açtı. Zaman zaman yaşanan bu tür kesintiler, WhatsApp'ın kullanıcı ağında ciddi aksamalara neden olabiliyor. Peki WhatsApp erişim sorunu düzeldi mi?