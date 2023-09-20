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Filenin Sultanları Arjantin'i de geçti! Üst üste 19. galibiyet

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Filenin Sultanları Arjantin’i de geçti! Üst üste 19. galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Japonya'daki elemelerde grubundaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek üst üste 19. galibiyetini aldı.

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