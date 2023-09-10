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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da sular durulmuyor! Kadro kışı...

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Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Galatasaray’ın rakibi Manchester United’da sular durulmuyor! Kadro kışı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da adı şiddet iddialarına karışan Antony'nin bir süre takımla çalışmalara katılmayacağı açıklandı. İşte detaylar...

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