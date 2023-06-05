Son dakika | Burak Yılmaz futbola veda etti
Son dakika haberi.. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a sürpriz bir şekilde veda eden Burak Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski kaptanı Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladı.
Son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen sonrasında takımdan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli oyuncu futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli ismin Fenerbahçe sözleri ise dikkat çekti.
Süper Lig'de, Milli Takım'da ve Avrupa'da fırtına gibi esen golleriyle damga vuran Burak Yılmaz basın toplantısı düzenliyor. Tecrübeli futbolcu son olarak Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard forması giymiş ve ayrılığını duyurmuştu.
FUTBOLU BIRAKTIĞINI DUYURDU
Burak Yılmaz basın toplantısında kariyerine yönelik kararı spor kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli oyuncu, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli ismin Fenerbahçe sözleri ise dikkat çekti.
İşte açıklamaları şu şekilde:
"Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum"
'GALATASARAY'IN YERİ BENDE BAŞKA'
"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır."
FENERBAHÇE SÖZLERİ
"Fenerbahçe'de yeniden forma şansı bulmak isterdim çünkü içimde uktedir. Her yerde bu kadar başarı yakalamış birisinin en azından bir tane at be kardeşim' derdim. Fenerbahçe'de yeniden forma giymek isterdim, çok da yakındım ama olmadı. Fenerbahçe'nin de benim şu anki kariyerimde çok büyük etkisi vardır. Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için burada olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip gol atmak isterdim."
'ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINDAN GELDİM'
"Eğer gerçekten bir proje olursa oradan başlamak isterim. Eğer ben bir yerden başlamıyorsam ortada proje yoktur. Şenol Güneş'i çok seviyorum. Buraya da onunla görüştükten sonra geldim. Aklında benimle ilgili bir şeyler olduğunu biliyorum ama henüz bana aktarmadı. O benim başımın tacıdır."
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