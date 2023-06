Son dakika | Burak Yılmaz futbola veda etti

'GALATASARAY'IN YERİ BENDE BAŞKA'

"4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray'da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Fenerbahçe'de yeniden forma şansı bulmak isterdim çünkü içimde uktedir. Her yerde bu kadar başarı yakalamış birisinin en azından bir tane at be kardeşim' derdim. Fenerbahçe'de yeniden forma giymek isterdim, çok da yakındım ama olmadı. Fenerbahçe'nin de benim şu anki kariyerimde çok büyük etkisi vardır. Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için burada olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip gol atmak isterdim."

'ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINDAN GELDİM'

"Eğer gerçekten bir proje olursa oradan başlamak isterim. Eğer ben bir yerden başlamıyorsam ortada proje yoktur. Şenol Güneş'i çok seviyorum. Buraya da onunla görüştükten sonra geldim. Aklında benimle ilgili bir şeyler olduğunu biliyorum ama henüz bana aktarmadı. O benim başımın tacıdır."