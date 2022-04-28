Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
Euroleague Final Four ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etti. Kritik mücadeleyi 75-70 kazanan lacivert-beyazlılar seride durumu 3-1'e getirdi ve Final-Four'a adını yazdırdı. Peki, Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Peki, Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
ÜST ÜSTE 3. KEZ FINAL-FOUR'DA!
Organizasyonda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, üst üste 3. kez de Final Four'a kalma başarısı gösterdi.
Anadolu Efes'in, Final Four'daki rakibi Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi olacak.
ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDI
Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.
FİNAL FOUR ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da yapılacak Final-Four'da parkeye çıkacak. Temsilcimiz, Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle yarı final karşılaşmasında mücadele edecek.
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