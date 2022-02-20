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Son dakika: Trabzonspor'un Alanyaspor 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Trabzonspor’un Alanyaspor 11’i belli oldu

Son dakika haberleri... Lider Trabzonspor Alanyaspor'a konuk olacak. Bordo mavililerin Alanyaspor maçında sahaya çıkacağı ilk 11 bellli oldu.

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