CANLI | Alanyaspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ligde 24 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor Sivasspor karşısında galibiyet peşinde. Peki, Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgileri.
Alanyaspor-Sivasspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 15. haftasında son 4 maçta 1 galibiyet alan Alanyaspor, Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor ise zorlu deplasmanda. İşte Alanyaspor-Sivasspor maç bilgileri.
ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maç bugün saat 13.30'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.