Fenerbahçe'nin golcü listesine bir isim daha girdi: Santos Borre
Golcü transferinde ince eleyip sık dokumak isteyen Fenerbahçe'nin listesine önemli bir isim daha girdi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre bonservisi elinde bulunan Santos Borre ile Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler daha önce forvet için Sporting Lisbon forması giyen Andraz Sporar ile temasa geçmişti. Ayrıca Wilfired Bony'i de gündemine alan Fenerbahçe Yönetimi, en az bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu anlamda Kanarya'nın listesindeki bir isim daha ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre son olarak River Plate'in formasını giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Santos Borre ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürüldü.
Ayrıca daha önce Atletico Madrid'de görev yapan Kolombiyalı futbolcunun yeniden Avrupa'ya gelmek istediği belirtildi. Bu transferde şu anda en ciddi adayın da Fenerbahçe olduğu gelen haberler arasında.
'EN ÖNEMLİ OYUNCU'
River Plate Teknik Direktörü Gallardo, 25 yaşındaki yıldız için daha önce övgü dolu sözler kullanmıştı. Gallardo, "Borre şu anda bulunduğumuz durum içerisinde Arjantin piyasasındaki en değerli oyuncu" yorumunu yaptı. Geçtiğimiz sezon 17 maçta sahne alan Kolombiyalı, 8 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 2 de gol pası verdi.
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