Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Bruma savaşı

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan Bruma harekatı! Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi. Bruma ile Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor.