Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Bruma savaşı
Transfer haberleri bugün | Sezonu çifte kupa ile Beşiktaş bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı transfer listesine ekledi. İtalyan medyasından çıkan haberlere göre; Siyah beyazlı takımın yanı sarı Fenerbahçe de Porterkizli yıldızla ilgileniyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan Bruma harekatı! Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi. Bruma ile Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor.
İTALYANLAR YAZDI...
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş PSV Eindhoven forması giyen Brumayı kadrosuna katmak için savaşıyor. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu PSV Eindhoven'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmişti.
41.9 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusunu 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satmıştı. Bruma iki yıl sonra ise 12 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.
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