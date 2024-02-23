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AK Parti grubu Sarıyer'de vatandaşların tapu sorununu çözdü

SEÇİM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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AK Parti grubu Sarıyer’de vatandaşların tapu sorununu çözdü

İstanbul Sarıyer’de tapu bekleyen on binlerce vatandaşa müjde! AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti grubunun çabalarıyla Sarıyer’in 10 mahallesindeki İBB arazilerinin hak sahiplerine satılması için nihayet karar çıktı. Konunun seçim sonrasına bırakılmasını istemeyen AK Partililer, İBB Meclisinden aldırdıkları 91 adet parselin, vatandaşlara satılmasının önünü açtı. İBB Meclisi'nde alınan kararla Sarıyer’de, İBB arazileri üzerinde evleri bulunan herkes tapularına kavuşabilecek.

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