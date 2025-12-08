Adliye soygununun arkasında FETÖ mü var? Çarpıcı yorum: Adalet sistemine sabotaj
Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanetinde meydana gelen milyonluk soygunun yankıları sürerken soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu olayın perde arkasında örgüt izinin olabileceği konuşulurken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan uzman isimler yaşanan skandalı değerlendirdi. Gazeteci Kurtuluş Tayiz soygunu gerçekleştiren Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye kaçmasının arkasında FETÖ'nün olabileceğine dikkat çekti.
Büyükçekmece Adliyesi'nde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından bir başka skandal Adalar'da gerçekleşti. 13 Kasım günü Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında meydana gelen milyonluk soygunun ardından Adalar Adliyesi'nde 12 silahın kayıplara karışması olayların arkasında örgüt işi mi olduğu sorularına neden oldu.
Türkiye'yi sarsan olayda İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılırken soruşturmada Timurtaş'ın kayınvalidesi ve kayınpederinin de dahil olduğu 10 kişi daha gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken uzman isimler sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"FETÖ BAĞLANTISI ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİYOR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, soygunu gerçekleştiren Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye kaçmasının arkasında örgütlü bir yapının bulunduğunu ifade ederek şüphelilerin FETÖ bağlantısı olabileceğine dikkat çekti.
"Bu ara Londra çok konuşuluyor. Herkes Londra'ya kaçırıyor. Nasıl bir networkü ya da bağlantısı var. Londra "Çünkü parayı getir, ben sana ikamet vereceğim" diyor herhalde yani, değil mi? Bence bir FETÖ bağlantısı üzerinde durmaları gerekiyor. Tabii FETÖ'nün kaçıp sığındığı, paralı olan FETÖ'cülerin kaçıp sığındığı yer Londra. Yani o FETÖ ayağı soruşturulması gerekiyor."
"DEVLETİN İTİBARINI AZALTMAK İSTİYORLAR"
Tayiz açıklamalarında yaşanan hadisenin FETÖ'nün daha önce benzer bir adımı olduğunu vurgulayarak asıl amacın devlet ve vatandaş arasındaki bağını zayıflatıp itibarını zedelemek olduğunu belirtti.
"Karı koca bir anda hırsızlık yapmaz. FETÖ işi bu yani. Adalet sistemine yapılan bir sabotajdır bu. Niye? Şunu yapmak istiyorlar: Bu özellikle FETÖ'cülerin ve Türkiye karşıtlarının yurt dışından yıllardır vatandaşın devlete olan güveni ve itibarının arasına bir bariyer koymak istiyorlar. Yani vatandaşla devlet arasındaki bağı zayıflatmak, devletin itibarını azaltmak istiyorlar. Aslında asıl amaçları bu. Bence de o. Yani oradaki 5 kilo altın değil mevzu yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinde böyle bir şey yaşanmamış. Altın paraya dönüştürülmüş, kriptoya dönüştürülmüş. Öyle cepte görünmez bir şekilde çıkarılabilir. Yine bunu da yapabilecek mekanizma, bakın söylüyorum, örgüttür, örgütsel ilişkilerdir, örgütsel amaçlar için yapılmıştır. Ya iki bir insan oturup "şunu söyleyeyim" diye plan yapamaz yani. Büyük bir psikolojik harekattır bu aynı zamanda. Yani eğer bunu sadece adli olarak görüyorlarsa, bence adalet sistemi de çok yanılıyor. Bu bir hırsızlık olayı değildir. Bunu görelim. Ve benim şüphem, bu FETÖ bağlantılı bir ismin olduğu için yönlendirildi, bu işleri yaptırdılar. Ve daha sonra da böyle büyük. Bir örgüt için yapmışlar. Bu FETÖ tarafından özellikle hedefe konulmuş bir sistem. Yani adliye, yargı. Büyük asrın yolsuzluğunu ortaya çıkarmış adliyeye en büyük güvensizliği bu hadise ne verdi?"
"ALTINLARIN YURT DIŞINA ÇIKARILMADIĞI GÖRÜLÜYOR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, altınların yurt dışına kaçırıldığı iddialarını Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın'a sorduğunu ve altınların Türkiye içerisinde satılmış olabileceğini ve altınlarla yurt dışına çıkışın tespit edilmediğini ifade etti.
"Bu arada bu altınlar, ilk kez A Haber ve Sabah Gazetesi yayınlamıştı. Kaçırılan o örgütten, yani göçmen kaçakçılığından dolayı yakalanan altınların gayet de 22 ayar işlenmiş altınlar olarak görüyoruz. Bunları piyasada satmakta zor bir şey değil yani. Altın sonuçta. Yani altın yani 22 ayar, istediğiniz gibi paraya çevirebilirsiniz. Şimdi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı'yla Mehmet Aydın'la konuştum. Bu altınların İngiltere'ye kaçırıldığını düşünüyor musunuz? Kaçırıldı mı? dedim. Havalimanından kaçtıkları için legal yollarla havalimanında verdikleri biliyorsunuz bagajlar X-Ray cihazlarında kayıtları olur. O tam çıkış saatinde o kayıtlarda bakılan yerlerde bu altınların yurt dışına çıkarılmadığı gözüküyor. Yurt içinde olabileceği değerlendirildiğinden bugün operasyonlar yapıldı. Yarın da yapılacak. Birkaç gün seri operasyonlar. Erdal Timurtaş'ın işte Kurtuluş'un dediği gibi, tek başına mıydı, başkalarıyla mı bunu planladı."
"BÜYÜKÇEKMECE VE ADALAR'DAKİ MEVZU MÜNFERİT OLAYLAR"
Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, soygunun içerisinde altınların yanı sıra önemli evrakların da bulunabileceğini ifade ederken yaşanan olayın münferit olaylardan biri olduğuna dikkat çekti.
"Bazı kuyumcularla da alakalı soruşturma dosyasında şu an araştırma yapılıyor. Yani şimdi şöyle olacak. Tabii o dijital materyaller ve işte baz kayıtları, görüşmeler vesaire bunlarla ilgili bir savcılık soruşturma yaptığında bağlantılı olduğu kişiler üzerinden de mutlaka bağlantılar kurulacak. Çünkü bunu yani adli emanete alınmış, burada soruşturma ve kovuşturma aşamasında delil olarak muhafaza altına alınan şeyler bunlar. İşte kıymetli evraklar olabiliyor, kasaya konulan eşyalar olabiliyor, raflarda saklanan hususlar olabiliyor. Adalar'daki gibi işte muhafaza altına alınmış silah vesaire de olabilir. Ya bunlar münferit olaylar ama."
"ADALET SİSTEMİNE GÜVENİ SARSMAK İÇİN YAPILAN SABOTAJDIR"
Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, Büyükçekmece ve Adalar Adliyesi'nde yaşanan skandalın adalet sistemine yapılan bir itibar suikastı olarak nitelendirdi. Ahıakın ayrıca yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş'ın anne ve babasının vermiş olduğu ifadeye de değinerek söz konusu açıklamaların oldukça hazırlanmış ve kurgu olabileceğini vurguladı.
"Yani burada bir defa şunu görmek lazım: Yani burada bir hırsızlıktan ziyade bir zimmet suçu var. Yani orada görev alanında koruması, muhafaza etmesi gereken eşyayı çalıyor. Çalıyor yani, bir zimmet suçu Türk Ceza Kanunu anlamında değerlendirilebilir. Ya buradaki amacın da ben şunun olduğunu düşünüyorum: Ya bu, burada bir sabotaj. Yani nasıl diyeyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin, bakın biraz önce konuştuk, en büyük yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında duruşma günü beklenirken böyle bir şeyin ortaya çıkması, adalet sistemine olan güveni sarsmak üzere bir sabotajdır diye düşünüyorum ben. Bakın, bunun altından ne çıkacak bilmiyoruz. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?
- GTA 6 için yeni tarih: Oyuncular bekleyişte! GTA 6 resmi çıkış tarihi ne zaman?
- 2026 Baba Vanga kehanetleri gündemde: Baba Vanga kimdir?
- Bu gen bozulursa şizofreni başlıyor olabilir! GRIN2A araştırması gündemde
- MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri
- TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?
- Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?
- Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı
- MasterChef Altın Kupa nedir? Yarışmacılar kimler, All Star ne zaman başlar?
- Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor
- Makine hilesiyle kötü kokuya veda! Tek seferde evinizi mis gibi yapın
- Formula 1 takvim | Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 sıralama nasıl?