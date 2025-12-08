Adliye soygununun arkasında FETÖ mü var? Çarpıcı yorum: Adalet sistemine sabotaj

Gazeteci Kurtuluş Tayiz (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"DEVLETİN İTİBARINI AZALTMAK İSTİYORLAR"

Tayiz açıklamalarında yaşanan hadisenin FETÖ'nün daha önce benzer bir adımı olduğunu vurgulayarak asıl amacın devlet ve vatandaş arasındaki bağını zayıflatıp itibarını zedelemek olduğunu belirtti.

"Karı koca bir anda hırsızlık yapmaz. FETÖ işi bu yani. Adalet sistemine yapılan bir sabotajdır bu. Niye? Şunu yapmak istiyorlar: Bu özellikle FETÖ'cülerin ve Türkiye karşıtlarının yurt dışından yıllardır vatandaşın devlete olan güveni ve itibarının arasına bir bariyer koymak istiyorlar. Yani vatandaşla devlet arasındaki bağı zayıflatmak, devletin itibarını azaltmak istiyorlar. Aslında asıl amaçları bu. Bence de o. Yani oradaki 5 kilo altın değil mevzu yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinde böyle bir şey yaşanmamış. Altın paraya dönüştürülmüş, kriptoya dönüştürülmüş. Öyle cepte görünmez bir şekilde çıkarılabilir. Yine bunu da yapabilecek mekanizma, bakın söylüyorum, örgüttür, örgütsel ilişkilerdir, örgütsel amaçlar için yapılmıştır. Ya iki bir insan oturup "şunu söyleyeyim" diye plan yapamaz yani. Büyük bir psikolojik harekattır bu aynı zamanda. Yani eğer bunu sadece adli olarak görüyorlarsa, bence adalet sistemi de çok yanılıyor. Bu bir hırsızlık olayı değildir. Bunu görelim. Ve benim şüphem, bu FETÖ bağlantılı bir ismin olduğu için yönlendirildi, bu işleri yaptırdılar. Ve daha sonra da böyle büyük. Bir örgüt için yapmışlar. Bu FETÖ tarafından özellikle hedefe konulmuş bir sistem. Yani adliye, yargı. Büyük asrın yolsuzluğunu ortaya çıkarmış adliyeye en büyük güvensizliği bu hadise ne verdi?"