AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Şimdi nedir, hedef nedir? Nasıl bir zamanlama ve nasıl bir teşkilat, teşkilat için nasıl bir zamanlama ve nasıl bir hedef var? Bizim kendi içimizde konuşurken kullandığımız bir mottu vardır. Bizim için seçim varmış, seçim yokmuş gibi ikiz ayrı zaman dilimi olmaz AK Parti'de.

AK PARTİ'NİN YENİ ÜYE SAYISI KAÇ OLDU?

Pazar günü seçimler yapılır, pazartesi günü de seçim varmış gibi tekrardan çalışmalara var olan seçimin neticeleri değerlendirilerek başlanır. Biz de bu ruh ve heyecanla öncelikle önümüzdeki seçimlere parti teşkilatlarımızı, gündemimizi, konularımızı hazırladığımız bir iklimle çalışıyoruz. Mevcut dünyadaki gelişmelere göre, Türkiye'deki dinamiklere göre nasıl siyasal iletişimimizi, parti kadrolarımızı yenileyebiliriz, bununla ilgili çalışıyoruz. Tabii bizim olmazsa olmazımız güçlü bir üye seferberliğiyle çalışmalarımıza başladık büyük kongremizin ardından.

1 Ocak 2025'i baz aldığınızda 750.000'den fazla yeni vatandaşımız AK Parti'nin üyesi olarak yer alıyor. AK Parti üye konusunda 1. parti.

Biz çok uzun bir mesafe var aramızda ikinci partiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'yle. Çünkü onlarda böyle bir kültür ve çalışma olmadığını gözlemliyoruz. Biz Türkiye'nin her yerinde, her mahallesinde, her ilçesinde ve sadece ana kademe olarak da değil, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla üyelik çalışmalarıyla parti tabanını sürekli genişleten bir yapımız var.

Burada birkaç katmanlı bir durum var aslında. Birincisi, sosyal medyayı baz alırsak çok yıkıcı bir doğası var oranın. Yani orada yapıcı bir şey söylediğinizde ilgi uyandırması, ulaşması ya da bir şey inşa etmeye kalktığınızda değil. Küfür etmeden bir iletişim almak mümkün değil. Orada daha hakaret temelli, daha bozucu, daha tahkir edici bir dil kullandığınızda orada onun yayılma algoritması yapısı bunun üzerine kurulu zaten. Yani bir tür sansasyon üzerine. Ama bir yandan bir iktidar olma sorumluluğunuz var. Bir yandan da biz Türkiye'nin geleceğini inşa etme sorumluluğu kendi fikriyatımızın gereği olarak hissediyoruz.

Bir yankı odası odacıklarından oluşuyor aslında sosyal medyadaki varlığınız. Kendinizi olduğunuzdan farklı gösterme bir temel yapı. Burada pozitif de farklı görebilirsiniz, negatif de farklı görebilirsiniz. Ama bizim önemsediğimiz işte bu. Ben sizin gözünüze bakıyorum, gülümsüyorum ve bunun ötesinde sözlerimin dışında halle de bir şey anlatmaya çalışıyorum size. Her zaman ben hal dilinin sözden çok daha etkili olduğunu düşünüyorum.

Bizim, biliyorsunuz seçimlerde Türkiye Yüzyılı diyerek bir hedef seti aslında toplumumuzun önüne koyduk ve şükran borçluyuz ki Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek burada milletimiz de bir irade gösterdi. Ben bu iradenin şöyle bir bileşeni olduğunu düşünüyorum: Biz büyük ve güçlü Türkiye için siyaset yapıyoruz. Yani her buluşmamızda ben bunu ifade ediyorum: AK Parti, aramızdan bazıları milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, bakan olsun diye yola çıkmış bir siyasi hareket değil. Biz bugün sadece belirli koltuklara oturmak için siyaset yapmıyoruz. Bunu çok aşan bir ideal etrafında çalışıyoruz.

TÜRKİYE'NİN TERÖR VESAYETİNE KARŞI DURAN SİYASAL ÇİZGİSİ VAR

Ve ben bugün Türkiye'de, belki birazdan konuşacağız, terörist Türkiye'yi ve diğer başlıkları, Türkiye'de siyasetin ana ekseninin şuraya oturduğunu düşünüyorum: Bir büyük ve güçlü Türkiye iddiasında olanlar var. Türkiye'nin gerçekten adil bir dünyaya, bölgesel adaletsizliklere, bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör vesayetine karşı duran bir siyasal çizgi var. Bir de Türkiye, Avrupa'nın kenarında küçük bir ülke olarak iddiasız şekilde yoluna devam etsin diyenler var. Biz Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, AK Partimizin ve Türkiye Yüzyılı hedefleri etrafında bir araya gelen siyasi kadroların büyük ve güçlü Türkiye'den yana olduğunu görüyoruz.

Türkiye iddiasız olsun diyenler, Türkiye küçük bir ülke olarak yoluna devam etsin diyenler. Türkiye'nin örneğin bir uzay ideali olmasın. Türkiye savunma sanayiinde millileşmeyi çok önemli bir başlık olarak önüne koymasın ya da iç cephesini güçlendirerek bölgesiyle örnek bir düzen teklifinde bulunarak artık burada yabancı ya da üçüncü taraflar gelip siyasal ameliyatlar yapamasın demek bir iddia sahibi olmak bizim açımızdan. Dolayısıyla küresel düzlemden bu bölgeye bakanlar aslında burada patırtı, çatırda istemiyorlar ve bu bakış açısının temelinde buranın güçlenmesi, buranın kendi sorunlarını kendi kapasitesiyle çözmeye yönelmemesi ilk kabulleri. Aslında büyük ve güçlü Türkiye derken de biz temelde kendi sorunlarımızı, kendi değerlerimizle, kendi dinamiklerimizle, kendi çıkarlarımız etrafında çözmek istiyoruz. Ve bunun için de savunma sanayini güçlendirirken, Türkiye'nin altyapısı için uğraşırken, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni proaktif vizyoner konuları gündeme almasını, uzayla ilgili çalışmasını isterken de hep derdimiz bu kapasiteyi oluşturmak.

YENİ ANAYASADA NELER OLACAK?

Ben bir kere fikri kabul olarak şöyle düşünüyorum: Aynı bu metin var ya, bu metni mecliste oturup toplansak, aynı bu metni kabul etsek ve bu 2025 Anayasası olarak tarihe bundan sonra geçecek desek ve 12 Eylül darbesinin bir iz düşümü olarak var olan bir anayasayla değil de aynı metinle, aynı noktası virgülüne kadar farklı bir iradeden çıkarak böyle bir adım atsak bile ben ileri gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü sonuçta baktığınızda siyasal liderliği Sayın Cumhurbaşkanımızın, ortaya koyduğu güçlü duruş, bu kurumsallaşabilme kabiliyetini artırırsa, Türkiye vesayetin olmadığı bir iklimde yoluna devam edebilir. Aksi şekilde işte görüyorsunuz çeşitli vesayet girişimleri her zaman oradan kendisine yol bularak bir toplumsal alan üretebiliyor. Ve geldiğimiz noktada eğer biz dünyaya söz söyleyecek, örnek teşkil edecek bir duruş ve fikir ortaya koymak istiyorsak burada sahip olmamız gereken bu sivil duruştur. Yani Türkiye'de hiç kimse gözünü Avrupa başkentlerine ya da bunun iz düşümü olan Türkiye'deki odaklara bakıp siyaseten mesafe almayı aklının ucundan bile geçirmemeli.

Yani kadınlar ve gençler odaklı bir hareket olarak AK Parti ve biz sürekli bu boyutunu güçlendirmek istiyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim, AK Parti kurulduğunda ben 11 yaşındaydım. Bugün teşkilat başkanlığı, en önemli görevlerden biri herhalde bir siyasi parti için. Bu görevi sürdürmek için gayret gösteriyorum. Ya da şöyle bir bakış açısı söyleyeyim size: Benim dedem Milli Selamet Partisi'nde üye olarak Beyoğlu teşkilatında çalışmış. Cumhurbaşkanımız da gençlik kolları başkanıymış o zaman. Babam Refah Partisi'nde görev almış.

Bu önemli bir liderlik. Bizim üzerimize düşen de aslında bunun toplumsal boyutlarını güçlendirecek siyasal adımları tasarlayıp atmak. Emin olun, biz pazartesi gününden itibaren 2024 yerel seçimlerinin izahını, analizini, bizim milletimizin ne söylediğini teker teker ele aldık.

Bir kere, bizim açımızdan milletimizin söylediği söz başımızın tacıdır. Yani orada biz sonucu istediğimiz irtifada görmediğimiz bir durumda bir geri adım atmayız. Ama bugün geldiğimiz noktada bir kere toplumun tüm kesimleriyle, tüm şehirlerde buluştuğumuzda şehirlerin temel hizmetlerinin verilmediğini görüyoruz.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ SORUNLAR

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde özellikle bu işlerle dertlenmeme gibi bir durum var. Ve sürekli burada sıyrılıp görevi bakanlıklara atan bir yol haritası da izliyorlar. Milletimiz de bunu kabul etmiyor. Bize de dönüp, "Dünyada yeni gelişmeler var. Türkiye'yi zorlayan yeni sosyal gelişmeler var. Sen bir başarı ortaya koydun ama karşına gelen bu yeni sinemaları da başarıyla geçip bir çözüm yolu bulursan seninle devam ederim." Bunların da, bu işlerinden, yaptıklarından, bir siyasetsizliklerinden, iki hizmet anlayışlarındaki eksikliklerden şikayetçiyim. Sen Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bu adımları at, bu yeni meydan okumalara doğru siyasal çözümler geliştirdiğini bize hisset, hissettir. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Yani Türkiye'deki önümüzdeki dönem atacağımız sosyal güvenlik anlamındaki reformlardan, yerel hizmetlerin nasıl daha etkin yürütüleceğine kadar...

Burada yapmamız gereken şey şu: Bir de Türkiye'nin gündemi sürekli büyüyor. Türkiye'nin ekonomik yapısı da büyüyor. Ve ürettiğimiz, işte geçen hafta biz ilk milli yörünge taşıma uydumuzu yörüngeye gönderdik. Bu çok önemli bir stratejik adım. Bunun hepsi Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin birçoğunda gerçekleşiyor.

DEPREM BÖLGESİ 2 SENEDE AYAĞA KALDIRILDI

İşte bu yeni gündeme karşı, Türkiye'nin bu hizmetlerini güncelleyecek doğru bir yerel yönetimler çerçevesi mutlaka ortaya konulmalı. Bir kere baktığınızda, bu Türkiye'nin işte 2004 yılında bir reform gerçekleştirildi. O günkü ekonomik şartlara cevap verir nitelikteydi. O günkü planlama ihtiyaçlarına belki cevap verir nitelikteydi. Ama bugün Türkiye'nin önünde daha büyük sınamalar var. Kentleşmeden yeşil alanların arttırılmasına, altyapı... Bütün dünyada mesela bir altyapı krizi var. Özellikle gelişmiş ülkeler çok erken tarihte bu yatırımları yaptıkları için bir yenileme içerisindeler. Tam buna uygun olarak yeniden işte iklim değişikliği dediğimiz mesele, göç dediğimiz mesele, deprem mesela felaketi... Türkiye'de %20 nüfusun yaşadığı şehirler bu manada altyapısıyla, üstyapısıyla yıkıldılar. Bunları iki sene içerisinde ayağa kaldıran bir AK Parti'nin hükümet performansı var.

ÇALIŞAN ÇOCUKLU KADINLAR İÇİN SOSYAL PROGRAM GÜNDEMDE

Ve bizim önümüzdeki dönem çalışmalarımızın ana eksenini de burası oluşturacak. Yani belki İstanbul için konuşursak, büyük mega projelerin çoğunu başardık, gerçekleştirdik. Daha atmamız gereken adımlar var mı? Evet, bunları da atacağız. Ama insanların yürüme mesafesinde temel hizmetlere ulaşmasını iyileştirilmesi lazım. Örneğin, çalışan kadın sayısı artıyor. Onların çocuklarını güvenle bırakacakları, yüksek kalitede bir bakım hizmetlerini alabileceği yerlerin olması, sayısının arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili, yani bir sosyal dönüşüm, bir sosyal yenileme programı bizim gündemimizde ve bu adımları atacağız.

