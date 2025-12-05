Adliye soygunu çete işi mi? Uzman isimden çarpıcı yorum: Her suç eşyası dosyanın seyrini değiştirebilir

Hukukçu ve Avukat Hadi Dündar (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"EMANET EŞYALAR GENELLİKLE A4 KAĞITLARININ KUTULARINDA TUTULUR"

Genelde adliyede en fazla kullandıkları şey A4 kağıtlarının kutularıdır. Dört beş tane A4 kağıdının olduğu kutu var ya. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, sadece altınlar olmuş olsaydı hepsi onun içine girebilecek mahiyette bu arada yani. Bunun içinden nakit para olabilir, döviz olabilir, yine aynı şekilde belki silah olabilir ya da diğer taraftan önemli olan bazı durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü biz Büyükçekmece'den bahsediyoruz. Havaalanına yakın. Havaalanından çıktıktan hemen sonra bir sürü soruşturma geçiren şahıslar var. Onlardan elde edilmiş, yurt dışından getirilmiş, özellikle pahalı olan saatler olabilir ya da işte telefon, bilgisayar, aklınıza gelebilecek her şey. Soruşturma neticesinde elde edilmiş bütün suç eşyaları adli emanette tutulur yani. Sana şu poşetler patlayacak gibi duruyor. Her biri ayrı ayrı bir dosyanın konusu yani. Sadece burası adli emanet. Yani emaneten bırakılan yer.