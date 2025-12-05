Adliye soygunu çete işi mi? Uzman isimden çarpıcı yorum: Her suç eşyası dosyanın seyrini değiştirebilir
Büyükçekmece Adliyesi'nde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından bir başka skandal ise Adalar'da gerçekleşti. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet deposundan 12 silahın kaybolması ile akıllara yaşanan soygunların çete işi mi olduğu sorusunun sorulmasına neden oldu. Türkiye'yi sarsan olayın perde arkası A Haber'de ele alınırken Hukukçu Av. Hadi Dündar, soyguna dair çarpıcı analizlerde bulunarak çalınan her bir suç eşyasının yürütülen dosyanın seyrini değiştirme ihtimali olduğuna dikkat çekti.
Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet Bürosu'nda hizmetli olarak görev yapan Erdal Timurtaş isimli şahsın market arabasıyla 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalıp ortadan kaybolmasının yankıları sürüyor. Öte yandan Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet deposundaki denetimlerde 12 silahın kayıp olması ile yaşanan hadiseler adliye soygunlarının arkasında çete işi mi olduğu sorularını akıllara getiriyor. Adalet Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan konunun ardından yurt genelindeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet bürolarının denetime tabii tutulacağını açıkladı. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Hukukçu Av. Hadi Dündar, adliye soygunlarının perde arkasını ele alarak süreci değerlendirdi.
Hukukçu ve Avukat Hadi Dündar'ın açıklamalarından satır başları...
"SUÇ EŞYALARI ADLİ EMANETTE TUTULMAK ZORUNDADIR"
Orada dört tane siyah poşetin olduğu görülecektir. Sadece bunlar değil, daha farklı malzemelerin de alındığı ileriki günlerde netlik kazanacaktır. Ya değerli eşya olabilir yani. Bu çünkü suç eşyası olan ya bizde şöyle bir durum söz konusu. Adliyede davası olan ya da dava konusu olan her suç eşyasının korunması gerektedir. Suç eşyası yönetmeliğimiz var, 32 maddeden oluşuyor. Ve siz bu suç eşyalarını adli emanette tutmak zorundasınız. Niye? Çünkü yarın öbür gün yargılama devam ederken şahsın beraat alma durumu söz konusu olabilir, suç eşyasından çıkabilir ya da bu elde edilen verilerin en azından müsaderesi yapılıyor olabilir.
"EMANET EŞYALAR GENELLİKLE A4 KAĞITLARININ KUTULARINDA TUTULUR"
Genelde adliyede en fazla kullandıkları şey A4 kağıtlarının kutularıdır. Dört beş tane A4 kağıdının olduğu kutu var ya. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, sadece altınlar olmuş olsaydı hepsi onun içine girebilecek mahiyette bu arada yani. Bunun içinden nakit para olabilir, döviz olabilir, yine aynı şekilde belki silah olabilir ya da diğer taraftan önemli olan bazı durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü biz Büyükçekmece'den bahsediyoruz. Havaalanına yakın. Havaalanından çıktıktan hemen sonra bir sürü soruşturma geçiren şahıslar var. Onlardan elde edilmiş, yurt dışından getirilmiş, özellikle pahalı olan saatler olabilir ya da işte telefon, bilgisayar, aklınıza gelebilecek her şey. Soruşturma neticesinde elde edilmiş bütün suç eşyaları adli emanette tutulur yani. Sana şu poşetler patlayacak gibi duruyor. Her biri ayrı ayrı bir dosyanın konusu yani. Sadece burası adli emanet. Yani emaneten bırakılan yer.
"HER SUÇ EŞYASININ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRME İHTİMALİ VARDIR"
İçeri girip bu kasanın açılması gibi bir şey söz konusu. Orada kasanın anahtarı. Zaten siz anahtarı çözdüğünüz andan itibaren suç tipi değişiyor. Şimdi eğer adli emanetteki şahsın bu iş suçu işleme durumu söz konusu olursa, o zaman biz zimmet suçundan bahsediyoruz. Çünkü anahtar kendisinde. Eğer adli emanet memurunun anahtarını bıraktığı yerden siz onun güvenini kazanarak anahtarını çalma durumunu söz konusuysa, kopyalama durumunu söz konusuysa, o zaman da hırsızlık suçundan bahsedebiliriz. Ve bu şahıs adli emanet memuru değil. Yani anahtarın kendisinde olmaması gerekiyor aslında. Ama anahtarı nasıl aldığı halihazırda daha belli değil yani. Aklınıza gelebilecek her suç eşyasının dosyanın seyrini değiştirme ihtimali vardır. Ve dosyanın seyrini değiştirme ihtimali olduğundan dolayı da adli emanetteki memur özellikle seçilir. Yani güvenilir olması gerekir. Sizin bütün evrakları, bütün belge ve bilgileri emanet etmeniz gerekir.
"HSK'NIN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR"
Bir dosya düşünün. Bir silah var elde. Elde edilmiş bir silah var ve bu silah adli emanette duruyor. Bu silah bir cinayette kullanılma durumu söz konusu. Daha bununla ilgili rapor düzenlenmemiş. Siz bu silahın iğnesini değiştirdiğiniz andan itibaren tamamen her şey değişmiş olacak. Şimdi bu silahla işlenmedi ortaya çıktığında ne olacak? Birkaç tane hususa değinelim bu konuda. HSK'nın burada devreye girmesi gerekiyor. Hâkimler Savcılar Kurulu bu konuyla ilgili denetleme yapması gerekir ve müfettiş görevlendirmesi lazım. Birincisi 7 buçukta gelip mesaiden önce orası açılıyor. Bir şeyler dışarı çıkartılıyorsa ve burada işte bir güvenlik birimi, güvenlik zafiyatı varsa yarın öbür gün bu şahsın oranın içerisine istediği yüklü miktarda bir uyuşturucu ya da özür dilerim bir patlayıcı maddeyi yerleştirme durumu da söz konusu olabilir.
"ŞAHSIN BORÇ VE KUMAR DURUMU BİLİNİYORSA GÖREVDEN ALINMASI GEREKİR"
Adliye küçük bir adliye. Adliye personeli yani adli emanete bakan personelin kumar borcu varsa ve 2-3 milyon diye zikrediliyor. Bu, bütün memurlar tarafından biliniyorsa neden halen bu birimde görevli? Diğer taraftan adli memurun söylediği şekilde birkaç tane memurdan yine borç para almış ve bunu geri ödememiş. Bu konuyla ilgili memurlar kendi arasında bir konuşması var. HSK'nın bu konuyla ilgili araştırma yapması gerekir. Yani belki o da o işin içinde olabilir. Ancak eğer adliye içerisinde böyle bir şey konuşuluyorsa kesinlikle bir denetlemenin yapılıyor olması lazım. Şahısların da oradan alınıyor olması gerekir.
