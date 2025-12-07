Adliye soygununda yeni detay! Merak edilen soru yanıt buldu | Parayı kaçırmayı nasıl başardı?

Giriş Tarihi: 07.12.2025 10:03

Erdal Timurtaş 'ın soygun için 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi. MSB'ye silah teslim günündeki yoğunluğu, soygunu perdelemek için kullandığı iddia edildi. Buna göre Timurtaş, 13 Kasım 07.40'ta adli emanete girdi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi 'ndeki adli emanette yapılan yılın soygunu ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başladı.

Erdal Timurtaş ve eşi (DHA)

SOĞUK CÜZDANI CEBE ATIP İNGİLTERE'YE KAÇTI

Takvim'in haberine göre, 154 milyon lira değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş olan ziynet eşyalarını çöp torbalarına doldurup dışarıya çıkardı. O günden sonra birlikte kasadan sorumlu olduğu diğer zabıt katibi Kemal Demir'den izin aldı. Bir daha adliyeye uğramadı. Anlaştığı kuyumculara 5 gün içinde elindeki altınları parça parça sattı. İddiaya göre elde ettiği paraları kripto varlığa çevirdi. Sonra soğuk cüzdanı cebine attı. İngiltere'ye kaçtı.

ARTIK SIKI DENETİM

Adalet Bakanlığı, emanet bürolarının incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirdi. Adalet Bakanlığı'nca yürütülen denetimler Bakan Tunç'un talimatıyla artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacak.