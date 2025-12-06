Viral
Büyükçekmece Adliyesi'nde çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı! Tam 25 kilo...
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı Türkiye'nin gündeminde yer alırken altınlarla ilgili soruşturmada gelişme yaşandı. Bu kapsamda zabıt katibi Timurtaş'ın çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:43