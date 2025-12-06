Büyükçekmece Adliyesi'nde çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı! Tam 25 kilo...

Savcılık, durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım sabahı saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın aldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda el konulan altınlar olduğu öğrenildi.