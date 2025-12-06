Viral Galeri Viral Liste Büyükçekmece Adliyesi'nde çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı! Tam 25 kilo...

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı Türkiye'nin gündeminde yer alırken altınlarla ilgili soruşturmada gelişme yaşandı. Bu kapsamda zabıt katibi Timurtaş'ın çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:43
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Şüphe üzerine, anahtarları emanet memuru Kemal Demir'de bulunan kasalar açtırıldı. Kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Savcılık, durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım sabahı saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın aldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda el konulan altınlar olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı.

Altınlar, İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

