Yaşam

Adliye emanetinden çalınan altınlar skandalı! Polis kritik delilin peşinde

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet kasasından çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ilgili soruşturma genişliyor. 154 milyon liralık ziyneti siyah poşetle dışarı çıkaran Erdal Timurtaş’ın, ganimeti önceden park ettiği kiralık araca yükleyip kayıplara karıştığı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adliye emanetinden çalınan altınlar skandalı! Polis kritik delilin peşinde

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında saklanan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olayın baş şüphelileri Erdal ve Saliha Timurtaş çifti için kırmızı bülten çıkarılırken, ikilinin kaçış anlarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Erdal Timurtaş, toplam 154 milyon lira değerindeki ziynetleri siyah çöp poşetine doldurarak adliye içinde kimsenin dikkatini çekmeden bir alışveriş arabasına yerleştirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Timurtaş'ın poşetleri sabah saatlerinde adliye dışına çıkararak, önceden planladığı güzergâh doğrultusunda ilerlediği tespit edildi.

KİRALIK ARAÇ İZİ POLİSİ YENİ BİR HATTIN PEŞİNE DÜŞÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre Timurtaş, altın ve gümüşleri adliyenin yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca yükleyerek ortadan kayboldu. İstanbul Emniyeti, kiralık aracın o günlerde kimler tarafından alındığını ve araç kiralama şirketinin bağlantılarını mercek altına aldı. Polis, hem araç hareketliliğini hem de firma içindeki olası iş birliklerini incelemeyi sürdürüyor.

ADLİ EMANET SORUMLUSU: 'ANAHTARIN YERİNİ SADECE O BİLİYORDU'

Emanet biriminde görevli ve soruşturma kapsamında tutuklanan adli emanet sorumlusu Kemal Demir, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Demir, kasanın anahtarının bulunduğu siyah çantanın yerini yalnızca belirli bir kişinin bildiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Savcı ayın 13'ünde bir araçla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor, altında beyaz çuvallar var. Beyaz çuvallarda silahlar bulunuyordu. Sabah 07.50 civarında poşetleri dışarıya çıkartmış."

Demir, emanet odası girişinde kamera bulunduğunu, olayın görüntülerle desteklenebileceğini söyledi.

DİYARBAKIR'DA İKİNCİ SKANDAL: 793 MERMİ SATMIŞ

Sabah'ın haberine göre; Büyükçekmece skandalının yankıları sürerken, Diyarbakır Adliyesi'nde benzer bir hırsızlık suçu daha ortaya çıktı. Adli emanet deposunda görevli kâtip M.Y.'nin, depoda kayıtlı bulunan 793 adet Kalaşnikof mermisini çalarak bir müşteriye sattığı belirlendi. M.Y. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyelerde peş peşe yaşanan bu skandallar, emanet depolarındaki denetim ve güvenlik mekanizmalarının yeniden masaya yatırılmasına neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN