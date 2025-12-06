Adliye emanetinden çalınan altınlar skandalı! Polis kritik delilin peşinde
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet kasasından çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ilgili soruşturma genişliyor. 154 milyon liralık ziyneti siyah poşetle dışarı çıkaran Erdal Timurtaş’ın, ganimeti önceden park ettiği kiralık araca yükleyip kayıplara karıştığı belirlendi.
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında saklanan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olayın baş şüphelileri Erdal ve Saliha Timurtaş çifti için kırmızı bülten çıkarılırken, ikilinin kaçış anlarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Erdal Timurtaş, toplam 154 milyon lira değerindeki ziynetleri siyah çöp poşetine doldurarak adliye içinde kimsenin dikkatini çekmeden bir alışveriş arabasına yerleştirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Timurtaş'ın poşetleri sabah saatlerinde adliye dışına çıkararak, önceden planladığı güzergâh doğrultusunda ilerlediği tespit edildi.
KİRALIK ARAÇ İZİ POLİSİ YENİ BİR HATTIN PEŞİNE DÜŞÜRDÜ
Edinilen bilgilere göre Timurtaş, altın ve gümüşleri adliyenin yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca yükleyerek ortadan kayboldu. İstanbul Emniyeti, kiralık aracın o günlerde kimler tarafından alındığını ve araç kiralama şirketinin bağlantılarını mercek altına aldı. Polis, hem araç hareketliliğini hem de firma içindeki olası iş birliklerini incelemeyi sürdürüyor.