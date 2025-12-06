Adliye emanetinden çalınan altınlar skandalı! Polis kritik delilin peşinde

Giriş Tarihi: 06.12.2025 07:38

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasında saklanan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olayın baş şüphelileri Erdal ve Saliha Timurtaş çifti için kırmızı bülten çıkarılırken, ikilinin kaçış anlarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KİRALIK ARAÇ İZİ POLİSİ YENİ BİR HATTIN PEŞİNE DÜŞÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre Timurtaş, altın ve gümüşleri adliyenin yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık araca yükleyerek ortadan kayboldu. İstanbul Emniyeti, kiralık aracın o günlerde kimler tarafından alındığını ve araç kiralama şirketinin bağlantılarını mercek altına aldı. Polis, hem araç hareketliliğini hem de firma içindeki olası iş birliklerini incelemeyi sürdürüyor.