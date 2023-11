Yargıtay’dan Can Atalay kararı! AYM’nin verdiği ihlal kararı nelere yol açacaktı?

Can Atalay tarafından yönetilen bu kalkışmada FETÖ'cü polisleri yolu açtığı zaman Başbakanlık ofisi ele geçirilmek istedi ancak vatanını seven Çevik Kuvvet ekipleri buna izin vermedi. Yargıtay içinde Osman Kavala ve Can Atalay'ın da içinde bulunduğu kişiler hakkında bir karar verdi. Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis diğerlerine de 18 yıl hapis verdi. Bu yargılamaları yöneten İrfan Fidan şu anda AYM üyesi ve AYM'nin ihlal kararına da muhalif oldu. Seçilmiş bir hükümeti devirmeye çalışan yapının sözcüsü olan isim Can Atalay 18 yıl hapis cezası aldı. AYM bu ismin dokunulmazlığının verilmesini istedi. Yani tahliye edilip milletvekili olmasının yolunu açtılar. Buna bakılırsa Fetullah Gülen herhangi bir partiden vekil olsa yine aynı durum mu olacak? Dokunulmazlık mı verilecek. Can Atalay hapis cezası almıştır. Buna dokunulmazlık zırhı takmaya kalktılar. İşte Yargıtay buna çıktı.