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Yargıtay'dan Can Atalay kararı! AYM’nin verdiği ihlal kararı nelere yol açacaktı

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 12:55
Güncelleme:09.11.2023 13:03
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı. Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karar bu yönüyle Yargı tarihine geçti. Karar sonrası CHP’nin koltuğuna yeni oturan Özgür Özel ise sokak çağrıları yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özgür Özel tepki gösterip hukuku işaret etti. Peki bundan sonra ne olacak? Cumhur iradesini hiçe sayan AYM ne yapmak istiyor? AYM’nin verdiği ihlal kararı nelere yol açacaktı? İşte tüm detaylar…
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