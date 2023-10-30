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İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?

İşgalci İsrail’in ölüm saçan uçakları bu kez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef aldı. Bölgede kanser hastalarına hizmet veren tek yer olan hastane bombardıman ağır hasar aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Filistin mitinginde “İsrail’i savaş suçlusu ilan edeceğiz” açıklamasından sonra İsrail’in burayı hedef alması dikkat çekti. Peki İsrail neden bu hastaneyi hedef aldı? İsrail’in amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah değerlendirdi.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." ifadelerini kullandı.

İsrail, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin mitinginde "İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz" açıklamasından sonra İsrail diplomatlarını Türkiye'den çektiğini açıklamıştı. Ancak diplomatlar çok öncesinde Türkiye'den gitmişti. İsrail'in Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii ve Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurması dikkat çekti. Peki İsrail neden bu hastaneyi hedef aldı? İsrail'in amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah değerlendirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi vuruldu. 2 gündür orası hedef alınıyor. Önceki gün ise Fatih Sultan Mehmet Cami vuruldu. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra burada Türkiye ile ilgili bir şet varsa onları silmek istiyorlar. Bu noktaları bilerek yapıyorlar. Hastaneleri vurmaya devam ediyorlar. Bugünde Endonezya Hastanesi'nin çevresi vuruldu. Dün Kudüs Hastanesi'nin çevresi hedef alındı.

Birkaç günce bilindiği gibi iletişimi kestiler ve çok zor bir gece geçirdik. Her dakika bir patlama sesi duyuldu. Burada dünya savaşlarından daha fazla bir katliam yaşandı. Biz burada 24 saat toplantı yapıyoruz. Hastanelerde insanlara nasıl yardım ederiz, neler yaptık sürekli olarak çalışma halindeyiz. Dün Şifa Hastanesi'ne sığınan insanların sayısı 60 bindi bugün 10 bin kişi daha geldi. Şu anda 1 insana bile yer kalmadı yürüyemeyecek hale geldik. Bu insanlara yer ve gıda temin etmeye çalışıyoruz.

Dün benim ablamın evine bir saldırı oldu ve ailemizden 9 şehit verdik. Saldırılarda kaybolan bir yakınımı 4 saat aradık ve şu an yoğun bakımda yatıyor. Burada 4 bine yakın çocuk öldü. Bu çocukların kardeşleri abileri ve arkadaşları nasıl bir hayat kuracak. Burada 36 saat boyunca yemek yemedik. Burada sadece ayakta durabilmek için bir lokma ekmek yiyoruz. Abdest almak için su bulamıyoruz. Biden ölenlerin sayısının fazla olduğunu inanmadığını söylemiş. ABD kendisi yalancı olduğu için bizi de kendisi gibi yalancı sanıyor. Biz 212 sayfa ölenlerin ismini tek tek yazdık. Buradan ölen 9 bine yakın kişiden sadece 55 kişi direniş adamı.

Burada bir katliam yapılıyor ve 57 İslam devleti hiçbir şekilde ciddi bir icraat yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'de bazı parti liderleri bizim yanımızda durdu. Özellik Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin mitingindeki konuşmasında sonra diplomatik adamlarını çektiler ve Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendireceklerini söylüyorlar. Dün ve bugün Türk Dostluk Hastanesi vuruyorlar. Sanki bir mesaj vermek göndermek istiyorlar.

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