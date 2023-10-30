İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?

Dün benim ablamın evine bir saldırı oldu ve ailemizden 9 şehit verdik. Saldırılarda kaybolan bir yakınımı 4 saat aradık ve şu an yoğun bakımda yatıyor. Burada 4 bine yakın çocuk öldü. Bu çocukların kardeşleri abileri ve arkadaşları nasıl bir hayat kuracak. Burada 36 saat boyunca yemek yemedik. Burada sadece ayakta durabilmek için bir lokma ekmek yiyoruz. Abdest almak için su bulamıyoruz. Biden ölenlerin sayısının fazla olduğunu inanmadığını söylemiş. ABD kendisi yalancı olduğu için bizi de kendisi gibi yalancı sanıyor. Biz 212 sayfa ölenlerin ismini tek tek yazdık. Buradan ölen 9 bine yakın kişiden sadece 55 kişi direniş adamı.