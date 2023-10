İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." ifadelerini kullandı.