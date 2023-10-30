İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?

İşgalci İsrail’in ölüm saçan uçakları bu kez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef aldı. Bölgede kanser hastalarına hizmet veren tek yer olan hastane bombardıman ağır hasar aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Filistin mitinginde “İsrail’i savaş suçlusu ilan edeceğiz” açıklamasından sonra İsrail’in burayı hedef alması dikkat çekti. Peki İsrail neden bu hastaneyi hedef aldı? İsrail’in amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah değerlendirdi.

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