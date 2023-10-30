31 Ekim 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail, Türkiye’nin yaptırdığı hastaneyi neden hedef aldı? Katil İsrail’in amacı ne?
İşgalci İsrail’in ölüm saçan uçakları bu kez Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni hedef aldı. Bölgede kanser hastalarına hizmet veren tek yer olan hastane bombardıman ağır hasar aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Filistin mitinginde “İsrail’i savaş suçlusu ilan edeceğiz” açıklamasından sonra İsrail’in burayı hedef alması dikkat çekti. Peki İsrail neden bu hastaneyi hedef aldı? İsrail’in amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah değerlendirdi.