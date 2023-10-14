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A Haber'de duygulandıran sözler! Filistin’de en çok çocukların canı yanıyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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A Haber’de duygulandıran sözler! Filistin’de en çok çocukların canı yanıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş giderek şiddetlenirken İsrail ordusu sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'de 724 çocuk hayatını kaybederken, A Haber Akşam Ajansı'nın sunucusu Haktan Uysal'ın programa başlarken söylediği sözler tüyler ürpertti.

Dünyanın gözü geçtiğimiz cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında.

Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de siviller hayatını kaybediyor.

8 günden bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, bebek, kadın, yaşlı ayırt etmeden büyük bir insanlık kıyımı gerçekleştiren İsrail, beyaz fosfor kullanımıyla yalnızca insanlık değil savaş suçu da işliyor.

Bugüne kadar işgalci İsrail'in saldırılarında 724 çocuk ve 458 kadın hayatını kaybetti.

A Haber Akşam Ajansı'nın sunucusu Haktan Uysal, bültenin açılışında yaptığı konuşma ile tüyleri ürpertti. Filistinli çocukların çığlığından bahseden Uysal, "Bir çığlık bu. Filistinli çocukların çığlığı. Ben Filistin'im diyorlar ve ağızlarını her açtıklarında acıyla gülümsüyorlar. Dünya onları görmüyor dünya onları tanımıyor. Çünkü Filistin'de çocuk olmak çokça ölmek demek. Silahların her patladığı noktada bir kez daha çığlık atmak demek. Acılar içerisinde kıvranırken bir sedyenin üzerinde babasına dönüp "Güçlü ol baba ben iyiyim" demek. Filistin'de çocuk olmak aslında hiç büyümemek ya da tam tersi her bombayla biraz daha büyümek." ifadelerini kullandı.

Uysal, 724 çocuğun İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklarken, "Neden bunları konuşuyoruz. Rakamlar bizlere bunları söyletiyor. Çünkü her mücadelede her savaşta her atılan adımda özgürlüğe dair çocuklarla, çocukların mücadele çığlıklarıyla, acılarıyla örülüyor. Filistin'de bu büyük mücadeleyi 724 çocuk İsrail'in son saldırılarında Gazze'de katledildi. 458'si kadındı onların anneleriydi." dedi.

Hanzala'nın hikayesinden bahseden Uysal, "Tekrarlayalım Filistin ve çocuk deyince hepimizin aklına en çok da Naci el-Ali'nin o unutulmaz karikatürü geliyor. Hanzala'dan söz ediyoruz. Filistin'de her çocuk Gazze'de her çocuk biraz da Hanzala! Yüzünü göstermeye utanan tüm dünyaya bu akılalmaz katliama sustukları için sırtını dönen çıplak ayaklı Hanzala'nın hikayesi." açıklamasında bulundu.

Seçim sizin diyen Uysal sözlerini şu şekilde tamamladı: Filistin'de en çok çocukların canı yanıyor. Ve çocukların canı yanınca artık bir taraf seçmek durumunda kalıyor insanlık. Ya çocukların acıları tarafında olacağız, onlarla bir arada olacağız ya da zalimlerin tarafında olacağız. Seçim sizin!

Acının sembolü: Hanzala! ACININ SEMBOLÜ: HANZALA!

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