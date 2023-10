A Haber’de duygulandıran sözler! Filistin’de en çok çocukların canı yanıyor

A Haber Akşam Ajansı'nın sunucusu Haktan Uysal, bültenin açılışında yaptığı konuşma ile tüyleri ürpertti. Filistinli çocukların çığlığından bahseden Uysal, "Bir çığlık bu. Filistinli çocukların çığlığı. Ben Filistin'im diyorlar ve ağızlarını her açtıklarında acıyla gülümsüyorlar. Dünya onları görmüyor dünya onları tanımıyor. Çünkü Filistin'de çocuk olmak çokça ölmek demek. Silahların her patladığı noktada bir kez daha çığlık atmak demek. Acılar içerisinde kıvranırken bir sedyenin üzerinde babasına dönüp "Güçlü ol baba ben iyiyim" demek. Filistin'de çocuk olmak aslında hiç büyümemek ya da tam tersi her bombayla biraz daha büyümek." ifadelerini kullandı.