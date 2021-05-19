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Toplumsal Hafıza - Acının sembolü: Hanzala! Filistinli Hanzala’nın kayıp mektubu…
ÇOK KONUŞMAYI SEVMİYORUM.. GERÇİ SİZ DİNLER MİSİNİZ BENİ BİLMEM.. AMA YİNE DE ANLATAYIM SİZE HİKAYEMİ... BİR UMUTLA..
ADIM HANZALA..
15 MAYIS 1948'DEN BERİ 10 YAŞINDAYIM..
O BÜYÜK FELAKET GÜNÜNDEN ALIYOR ANNEM ADINI.. YANİ İSMİ "NAKBA" .
BİR KIZ KARDEŞİM VAR.
ONUN ADI İSE FATIMA.
BABAM... BABAMIN ADI.. NEYSE.. ÖNEMİ YOK.
AYAKKABI NUMARAM YOK BENİM..
ŞEY. ASLINDA HİÇ AYAKKABIM OLMADI DA.
10 YAŞINDAYDIM ZALİM İSRAİL, VATANIMDAN, KÜÇÜK ŞİRİN KÖYÜMDEN BENİ KOVDUĞUNDA..
SOKAKTA OYNADIĞIM ARKADAŞLARIM BİR BİR ÖLDÜRÜLÜRKEN,
SESSİZ ÇIĞLIKLARLA AYRILDIM FİLİSTİN'DEN.. YALINAYAK..
YAŞIM HALA 10.. BÜYÜMEDİM BİR AN OLSUN... BÜYÜYEMEDİM.
1 MİLYONLUK AİLEMDEN KİMSE GERİ DÖNMEDİ. DÖNEMEDİ..
SIRADIŞISIN DİYORLAR BANA.. AMA ZATEN UFACIK BİR ÇOCUĞUN VATANSIZ KALMASI,
YILLARCA MÜLTECİ KAMPINDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞMASI TABİATA AYKIRI DEĞİL Mİ?
PARÇALANDI TOPRAKLARIM HEPİNİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE..
BAZEN KÖR OLDUNUZ.. BAZEN SAĞIR..
SUSTUNUZ SUSTUNUZ.. SUSTUNUZ..
SİZ SUSTUKÇA VATAN KOKUSU UZAK BANA..
ADIM ATACAK AYAKKABIM YOKTU ZATEN..
ŞİMDİ İSE BİR ADIM TOPRAĞIM BİLE YOK.
SIRTIMI DÖNDÜM SİZİN VATAN DEDİĞİNİZ DİYARLARA.
KIRGINIM.. KÜSKÜNÜM SİZİN DÜNYANIZA..
İŞGAL EDİLİRKEN EVİM, YURDUM,,
ON YILLARDIR ÖLDÜRÜLÜRKEN KARDEŞLERİM,,
İŞGALCİLER ÇİĞNERKEN NAMUSUMUZU KANLI POSTALLATIYLA,
LİME LİME EDİLİRKEN VATANIM.
DUYMADINIZ.. GÖRMEDİNİZ.. KONUŞMADINIZ..
İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI,,
BİNLERCE KARDEŞLERİNİZİN CESEDİ BİR ARAYA GETİREMEDİ SİZİ..
KİMİNİZ ZULMÜ ALKIŞLADINIZ
KİMİNİZ ZALİMİ SEVDİNİZ..
AMA BİR GÜN OLSUN ZULMÜ ALKIŞLAYAN O ELLERİNİZİ MAZLUMA UZATMAYI DENEMEDİNİZ..
ZULME UĞRAYANIN BAŞINI OKŞAMADINIZ.. GÖZYAŞLARINI SİLMEDİNİZ..
BEN HANZALA..
HALA 10 YAŞINDAYDIM..
HAYATTA KALMAK İÇİN ANİDEN GELDİM BU DÜNYAYA..
BİN KERE ÖLDÜM İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA..
HER FİLİSTİNLİ ÇOCUK BİR HANZALA'DIR..
HALA ÖLMEYE DEVAM EDİYOR NİCE HANZALA'LAR..
AMA HEPSİ HAYATTA...
UMUDUM YOK DEĞİL,
BUGÜN BOMBALAR YAĞSA DA EVİME..
KULAKLARIMI KAPATIP UYUMAYA ÇALIŞSAM DA ŞİMDİLİK,,
İŞTE BÖYLE DİMDİK DURUYORUM İŞGALCİLERE KARŞI.
ELBET BİR GÜN DÖNECEĞİM VATANIMA..
ÖZGÜRCE KOŞACAĞIZ KUDÜS SOKAKLARINDA..
ARKADAŞLARIMLA SAKLAMBAÇ OYNAYACAĞIZ MESCİD-İ AKSA AVLUSUNDA..
O GÜN GELDİĞİNDE, VATANIMA DÖNDÜĞÜMDE SÖZ VERİYORUM YÜZÜMÜ DE DÖNECEĞİM SİZE..
BEN DE HER ÇOCUK GİBİ BÜYÜYECEĞİM..
BASACAĞIM 11 YAŞIMA...